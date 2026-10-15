Αίσιο τέλος στο θρίλερ με τον άνδρα που απειλούσε να αυτοκτονήσει στον Ίλιον, απομακρύνθηκε από το μπαλκόνι

Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό που προκάλεσε κινητοποίηση των Αρχών το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10) στο Ίλιον, όταν ένας άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι κτηρίου και απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ και φώναζε από το μπαλκόνι κτηρίου, στην οδό Εκάβης.

Για το περιστατικό είχε ζητηθεί η συνδρομή της Πυροσβεστικής, ενώ τελικά ο άνδρας απομακρύνθηκε από το μπαλκόνι και ο άμεσος κίνδυνος αποτράπηκε.