Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Αίσιο τέλος στο θρίλερ με τον άνδρα που απειλούσε να αυτοκτονήσει στον Ίλιον, απομακρύνθηκε από το μπαλκόνι
Αίσιο τέλος στο θρίλερ με τον άνδρα που απειλούσε να αυτοκτονήσει στον Ίλιον, απομακρύνθηκε από το μπαλκόνι
Ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ και φώναζε από το μπαλκόνι κτηρίου, στην οδό Εκάβης
Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό που προκάλεσε κινητοποίηση των Αρχών το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10) στο Ίλιον, όταν ένας άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι κτηρίου και απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ και φώναζε από το μπαλκόνι κτηρίου, στην οδό Εκάβης.
Για το περιστατικό είχε ζητηθεί η συνδρομή της Πυροσβεστικής, ενώ τελικά ο άνδρας απομακρύνθηκε από το μπαλκόνι και ο άμεσος κίνδυνος αποτράπηκε.
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