Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στην Αλεξανδρούπολη
ΕΛΛΑΔΑ
Αλεξανδρούπολη Φωτιά

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στην Αλεξανδρούπολη

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στην Αλεξανδρούπολη
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Η σορός ενός ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στην περιοχή των Κήπων, της Δημοτικής Ενότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Οκτωβρίου 2026 περίπου στις 09:00. Κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Η φωτιά είχε κατασβεσθεί προ αφίξεως των πυροσβεστικών δυνάμεων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με το thestival.gr, κατά τον έλεγχο στην οικία υπήρχαν εμφανή ίχνη προηγηθείσας πυρκαγιάς και εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Ε.Ε.) Έβρου.
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