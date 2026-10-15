Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης, ανοίγει η διαδικασία των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026

το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.



Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026.







Η διαδικασία αφορά τόσο τις γενικές μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή όσο και τις μετακινήσεις προς δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και τα Μειονοτικά Σχολεία. Παράλληλα, η εγκύκλιος περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για την οριστική τοποθέτηση και τη βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών.



Πού και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση,



Η





Οι εκπαιδευτικοί καλούνται, επομένως, να μην αφήσουν την υποβολή για τις τελευταίες ημέρες, αλλά να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία του υπηρεσιακού τους φακέλου και να διασφαλίσουν ότι έχουν ακολουθήσει τις οδηγίες της εγκυκλίου.



Οι πέντε κατηγορίες μεταθέσεων Η εγκύκλιος καλύπτει πέντε βασικές κατηγορίες μεταθέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.



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Γενικές μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετακινηθούν σε διαφορετική περιοχή.



Μεταθέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε περιοχές μετάθεσης για την ΕΑΕ και σε δομές όπως οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).



Μεταθέσεις σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, με βάση τις ειδικές προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται.



Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027, μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου απόΣύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026.Η προθεσμία είναι αποκλειστική και αφορά τις προβλεπόμενες κατηγορίες μεταθέσεων, με εξαίρεση τις αμοιβαίες μεταθέσεις, για τις οποίες ισχύει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα.από περιοχή σε περιοχή όσο και τις μετακινήσεις προς δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και τα Μειονοτικά Σχολεία. Παράλληλα, η εγκύκλιος περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για την οριστική τοποθέτηση και τη βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών.Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, εδώ αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, με τη χρήση των προβλεπόμενων στοιχείων σύνδεσης. Χειρόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.Ιδιαίτερη σημασία έχει η οριστικοποίηση της αίτησης και ο έλεγχος των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί, καθώς και των δικαιολογητικών που απαιτούνται ανά κατηγορία. Η εγκύκλιος προβλέπει διαδικασία ελέγχου από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενώ, εάν εντοπιστούν διαφορές στη μοριοδότηση ή σε άλλα ουσιώδη στοιχεία, οι υπηρεσίες οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους ενδιαφερόμενους για τη διευθέτηση του ζητήματος.Οι εκπαιδευτικοί καλούνται, επομένως, να μην αφήσουν την υποβολή για τις τελευταίες ημέρες, αλλά να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία του υπηρεσιακού τους φακέλου και να διασφαλίσουν ότι έχουν ακολουθήσει τις οδηγίες της εγκυκλίου.Η εγκύκλιος καλύπτει πέντε βασικές κατηγορίες μεταθέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.Ειδικότερα:Γενικές μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετακινηθούν σε διαφορετική περιοχή.Μεταθέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε περιοχές μετάθεσης για την ΕΑΕ και σε δομές όπως οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).Μεταθέσεις σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, με βάση τις ειδικές προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται.

Μεταθέσεις σε Μειονοτικά Σχολεία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου.



Αμοιβαίες μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, για τις οποίες προβλέπεται χωριστή διαδικασία μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων.



Κάθε κατηγορία συνοδεύεται από ειδικούς όρους επιλεξιμότητας και δικαιολογητικά. Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμβουλευτούν το αντίστοιχο κεφάλαιο της εγκυκλίου και να μην θεωρήσουν ότι οι προϋποθέσεις είναι ίδιες για όλες τις περιπτώσεις.



Τι ισχύει για τις αμοιβαίες μεταθέσεις Οι αμοιβαίες μεταθέσεις εξαιρούνται από την κοινή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.



Πρόκειται για διαφορετική διαδικασία από τις γενικές αιτήσεις μετάθεσης, η οποία υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μελετήσουν τις σχετικές διατάξεις και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις, ώστε να γνωρίζουν πότε ενεργοποιείται η προθεσμία που τους αφορά.



Οριστική τοποθέτηση και βελτίωση θέσης: Ποιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση Η εγκύκλιος δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή. Προβλέπει ότι, μέσα στην ίδια προθεσμία, υποβάλλονται και αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης.



Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται χωρίς να δηλώνονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολικών μονάδων στο συγκεκριμένο στάδιο.



Ιδιαίτερη επισήμανση γίνεται για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα: η υποβολή αίτησης οριστικής τοποθέτησης είναι υποχρεωτική. Η σχετική υποχρέωση αφορά και εκπαιδευτικούς που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή της οργανικής τους θέσης. Η πρόβλεψη αυτή είναι σημαντική, καθώς η διαδικασία αφορά όχι μόνο την επιθυμητή μετακίνηση, αλλά και την υπηρεσιακή τακτοποίηση όσων δεν διαθέτουν ακόμη οριστική τοποθέτηση.



Τι πρέπει να προσέξουν οι εκπαιδευτικοί για τα δικαιολογητικά Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν καταργεί την υποχρέωση προσκόμισης των δικαιολογητικών που προβλέπονται για κάθε περίπτωση. Ανάλογα με τον τύπο της αίτησης, μπορεί να απαιτούνται στοιχεία που τεκμηριώνουν κριτήρια μοριοδότησης, ειδικά προσόντα ή προϋποθέσεις ένταξης σε συγκεκριμένη κατηγορία μετάθεσης.



Για τις αιτήσεις προς δομές Ειδικής Αγωγής, η εγκύκλιος διακρίνει, μεταξύ άλλων, τα δικαιολογητικά που αφορούν τη μοριοδότηση από εκείνα που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα. Για τις μεταθέσεις σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ισχύουν ειδικές οδηγίες υποβολής των σχετικών στοιχείων.



Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, συνεπώς, να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αντιστοιχούν στη δική τους αίτηση, να ελέγξουν αν απαιτείται αποστολή συμπληρωματικών εγγράφων και να τηρήσουν τον προβλεπόμενο τρόπο υποβολής τους.



Ανάκληση αίτησης: Τι προβλέπεται Η εγκύκλιος προβλέπει ότι η ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή, η δυνατότητα ανάκλησης απενεργοποιείται. Ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια: εφόσον η αίτηση ανακληθεί, θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά ούτε να υποβληθεί εκ νέου.



Διαφορετική είναι η περίπτωση της ανάκλησης ήδη πραγματοποιηθείσας μετάθεσης. Όπως διευκρινίζεται ρητά στην εγκύκλιο, οι ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπουν τη δυνατότητα αυτή και, ως εκ τούτου, σχετικά αιτήματα δεν γίνονται δεκτά. Η διάκριση καθιστά αναγκαίο τον προσεκτικό έλεγχο των επιλογών πριν από την υποβολή της αίτησης και την αποφυγή βιαστικών αποφάσεων.



Ποιοι είναι αρμόδιοι για διευκρινίσεις Για ερωτήματα σχετικά με την εγκύκλιο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανάλογα με την αρμοδιότητα και την οργανική τους θέση.



Το υπουργείο επισημαίνει ότι τα ερωτήματα για θέματα που απαντώνται ήδη ρητά στην εγκύκλιο δεν απαιτούν περαιτέρω διευκρίνιση από τις κεντρικές υπηρεσίες. Γι’ αυτό, η αναλυτική μελέτη του κειμένου πριν από την επικοινωνία με τις υπηρεσίες μπορεί να διευκολύνει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.



Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η διαδικασία των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027, μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2026, όπου οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026.



Η προθεσμία είναι αποκλειστική και αφορά τις προβλεπόμενες κατηγορίες μεταθέσεων, με εξαίρεση τις αμοιβαίες μεταθέσεις, για τις οποίες ισχύει διαφορετικό χρονικό πλαίσιο.



Η εγκύκλιος καθορίζει τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις επιμέρους προϋποθέσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές, ενώ περιλαμβάνει ειδικές οδηγίες για εκπαιδευτικούς που επιδιώκουν να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή, να υπηρετήσουν σε συγκεκριμένους τύπους σχολείων ή να βελτιώσουν τη θέση τους.



Έξι κατηγορίες μεταθέσεων Η πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας καλύπτει έξι βασικές κατηγορίες υπηρεσιακών μεταβολών για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.



Ειδικότερα, οι αιτήσεις αφορούν:



Μεταθέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε περιοχές μετάθεσης της ΕΑΕ και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία.

Μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Μεταθέσεις σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Γενικές μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετακινηθούν σε διαφορετική περιοχή μετάθεσης.

Αμοιβαίες μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, οι οποίες ακολουθούν ειδική διαδικασία και διαφορετική προθεσμία.



Συνιστάται, οι ενδιαφερόμενοινα εξετάσουν προσεκτικά σε ποια κατηγορία εμπίπτει η περίπτωσή τους, καθώς κάθε διαδικασία συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις ως προς τα προσόντα και τα δικαιολογητικά.



Πού και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων⁠. Οι εκπαιδευτικοί συνδέονται στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτουν για τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.



Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Η οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης επέχει θέση υπογραφής και μετά την ολοκλήρωσή της χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου. Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το οριστικοποιημένο αντίγραφο της αίτησής τους σε μορφή PDF.



Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο γεγονός ότι η προσωρινή αποθήκευση δεν ισοδυναμεί με οριστική υποβολή. Αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης δεν θα ληφθούν υπόψη, ενώ δεν προβλέπεται η οριστικοποίησή τους μετά τη λήξη της προθεσμίας. Επιπλέον, μετά την οριστική υποβολή δεν είναι δυνατή η προσθήκη νέων κριτηρίων μετάθεσης, με την επιφύλαξη των ειδικών εξαιρέσεων που προβλέπονται στην εγκύκλιο.



Τι ισχύει για τη βελτίωση θέσης και την οριστική τοποθέτηση Μέσα στην ίδια προθεσμία, από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2026, υποβάλλονται επίσης αιτήσεις για βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης. Η εγκύκλιος διευκρινίζει, ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις υποβάλλονται χωρίς να δηλώνονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολικών μονάδων στο συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας.



Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για την υποχρέωσή τους να υποβάλουν αίτηση, χωρίς να καταχωρίζουν τις αιτήσεις εκ μέρους τους.



Ειδικές προβλέψεις περιλαμβάνονται, επίσης, για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ή υπηρέτησαν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, καθώς και για περιπτώσεις που συνδέονται με τις μεταβατικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται προσεκτικός έλεγχος των ειδικών όρων της εγκυκλίου.



Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις Διαφορετικό χρονοδιάγραμμα προβλέπεται για τις αμοιβαίες μεταθέσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Επομένως, η προθεσμία της 2ας Νοεμβρίου αφορά την αρχική διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και δεν πρέπει να συγχέεται με το χρονικό περιθώριο που προβλέπεται για τις αμοιβαίες μεταθέσεις.



Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για αυτή την κατηγορία θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου, ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως για την έναρξη της σχετικής προθεσμίας.



Δικαιολογητικά Η ορθή και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών αποτελεί κρίσιμο μέρος της διαδικασίας. Για τις γενικές μεταθέσεις και τις αιτήσεις βελτίωσης θέσης, δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως βεβαιώσεις εργασίας συζύγων ή στοιχεία ασφαλιστικού χρόνου, πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οργανικής θέσης του ενδιαφερομένου.

Η εγκύκλιος προβλέπει, παράλληλα, ειδικές διαδικασίες για δικαιολογητικά που αφορούν την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και για περιπτώσεις εκπαιδευτικών που ζητούν ένταξη σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης.



Όπου απαιτείται αποστολή δικαιολογητικών στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας mydocs.minedu.gov.gr⁠, με χρήση κωδικών TaxisNet.



Τα δικαιολογητικά πρέπει να ψηφιοποιούνται σε αρχεία PDF, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της εγκυκλίου. Η αποστολή τους με διαφορετικό τρόπο, στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται αποκλειστικά η συγκεκριμένη ηλεκτρονική διαδικασία, δεν γίνεται αποδεκτή.



Ειδικές κατηγορίες και λόγοι υγείας Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για περιπτώσεις που συνδέονται με σοβαρούς λόγους υγείας και τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης. Η εγκύκλιος περιγράφει τις προϋποθέσεις ένταξης στις αντίστοιχες κατηγορίες, καθώς και τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων γνωματεύσεων και δικαιολογητικών.



Για συγκεκριμένες περιπτώσεις, η αποστολή των εγγράφων διαφοροποιείται ανάλογα με τον φορέα που τα έχει εκδώσει. Για παράδειγμα, γνωματεύσεις αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών προβλέπεται να αποστέλλονται με εμπιστευτική διαδικασία, ενώ για δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από τα ΚΕΠΑ προβλέπεται η συμπλήρωση συγκεκριμένων πεδίων στην ηλεκτρονική αίτηση.



Επιπλέον, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις συγκεκριμένων κατηγοριών, μεταξύ άλλων λόγω αναπηρίας ή σοβαρών προβλημάτων υγείας των ίδιων ή μελών της οικογένειάς τους.



Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλευτούν το αντίστοιχο κεφάλαιο της εγκυκλίου, καθώς η υπαγωγή σε ειδική κατηγορία προϋποθέτει την πλήρωση των προβλεπόμενων όρων και την προσκόμιση των κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων.



Μέχρι πότε μπορεί να ανακληθεί η αίτηση Η εγκύκλιος καθορίζει και το χρονικό περιθώριο για την ανάκληση αίτησης μετάθεσης.



Συγκεκριμένα, η ανάκληση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 15:00. Μετά την ώρα αυτή, η δυνατότητα ανάκλησης απενεργοποιείται στο σύστημα. Το υπουργείο επισημαίνει ότι, σε περίπτωση ανάκλησης, η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά ή να υποβληθεί εκ νέου. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται η ανάκληση της ίδιας της μετάθεσης, καθώς οι σχετικές αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές βάσει του ισχύοντος πλαισίου.

