Ελεύθερη η 54χρονη που μετέτρεψε το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη σε ζωολογικό κήπο με 200 ζώα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σκυλιά Κατσίκες

Ελεύθερη η 54χρονη που μετέτρεψε το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη σε ζωολογικό κήπο με 200 ζώα

Προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσής τους

Ελεύθερη η 54χρονη που μετέτρεψε το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη σε ζωολογικό κήπο με 200 ζώα
Στράτος Λούβαρης
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Ελεύθερη αφέθηκε, με εντολή εισαγγελέα, η 54χρονη που συνελήφθη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, καθώς είχε στο σπίτι της πάνω από 100 σκυλιά αλλά και… κατσίκες.

Για την υπόθεση η εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας.

Η γυναίκα κατέληξε με χειροπέδες το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από επεισόδιο που είχε με μια 35χρονη από την Αλγερία, κατά τη διάρκεια του οποίου την απείλησε με αποτέλεσμα να φτάσει η αστυνομία στο σημείο.

Σε έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Θέρμης ότι η 54χρονη διατηρεί στην οικία της περί τα 120 σκυλιά, 70 γάτες και περίπου 10 κατσίκες, χωρίς να εξασφαλίζεται για αυτά άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι κανόνες ευζωίας τους.

Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για απειλή & παράβαση τηςνομοθεσίας περί ζώων.
Στράτος Λούβαρης
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