Εκτός λειτουργίας ψηφιακές υπηρεσίες λόγω αναβάθμισης γεωχωρικών δεδομένων, ποιες πλατφόρμες επηρεάζονται

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Σε 24ωρη αναστολή λειτουργίας τίθεται, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης.Η αναστολή λειτουργίας ψηφιακών υπηρεσιών γίνεται για αναβάθμιση στην Κεντρική Βάση Γεωχωρικών Δεδομένων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.Σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, η τεχνική παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των ψηφιακών υποδομών, με έμφαση στην ταχύτερη απόκριση και την ασφάλεια των συστημάτων.Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 15:00 και αναμένεται να ολοκληρωθούν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα.Κατά το συγκεκριμένο διάστημα, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν πρόσβαση στις εξής εφαρμογές:-ΨΥΔΗΠΕΕΚ: Πλατφόρμα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας.-MyCoast: Εφαρμογή για μισθώσεις αιγιαλού και υποβολή σχετικών καταγγελιών.-Valuemaps: Σύστημα προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων.-Μίσθωση αιγιαλού: Υπηρεσία παραχώρησης χρήσης σε όμορες επιχειρήσεις.-Eauctions: Ηλεκτρονικές δημοπρασίες απλής χρήσης αιγιαλού.-Εξαγορά διακατεχομένων: Υποβολή αιτήσεων ακινήτων του ΥΠΕΘΟΟ.Από το υπουργείο επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η αναστάτωση στις συναλλαγές του κοινού.