Εκτός λειτουργίας ψηφιακές υπηρεσίες λόγω αναβάθμισης γεωχωρικών δεδομένων, ποιες πλατφόρμες επηρεάζονται
ΕΛΛΑΔΑ
Δημόσιο Ψηφιακές υπηρεσίες

Εκτός λειτουργίας ψηφιακές υπηρεσίες λόγω αναβάθμισης γεωχωρικών δεδομένων, ποιες πλατφόρμες επηρεάζονται

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 έως και Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 15:00

Εκτός λειτουργίας ψηφιακές υπηρεσίες λόγω αναβάθμισης γεωχωρικών δεδομένων, ποιες πλατφόρμες επηρεάζονται
Σε 24ωρη αναστολή λειτουργίας τίθεται σειρά ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης.

Η αναστολή λειτουργίας ψηφιακών υπηρεσιών γίνεται για αναβάθμιση στην Κεντρική Βάση Γεωχωρικών Δεδομένων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, η τεχνική παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των ψηφιακών υποδομών, με έμφαση στην ταχύτερη απόκριση και την ασφάλεια των συστημάτων.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 15:00 και αναμένεται να ολοκληρωθούν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα.

Κατά το συγκεκριμένο διάστημα, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν πρόσβαση στις εξής εφαρμογές:

-ΨΥΔΗΠΕΕΚ: Πλατφόρμα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας.
-MyCoast: Εφαρμογή για μισθώσεις αιγιαλού και υποβολή σχετικών καταγγελιών.
-Valuemaps: Σύστημα προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
Κλείσιμο
-Μίσθωση αιγιαλού: Υπηρεσία παραχώρησης χρήσης σε όμορες επιχειρήσεις.
-Eauctions: Ηλεκτρονικές δημοπρασίες απλής χρήσης αιγιαλού.
-Εξαγορά διακατεχομένων: Υποβολή αιτήσεων ακινήτων του ΥΠΕΘΟΟ.

Από το υπουργείο επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η αναστάτωση στις συναλλαγές του κοινού.

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης