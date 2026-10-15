Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Πυρκαγιά σε χρωματοπωλείο στην Τήνο
Πυρκαγιά σε χρωματοπωλείο στην Τήνο
Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, σε χρωματοπωλείο στην Τήνο, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 7:45 το πρωί και άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Τήνου, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενους χώρους.
Για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 7:45 το πρωί και άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.
#Πυρκαγιά σε χρωματοπωλείο στην #Τήνος.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 15, 2026
Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Τήνου, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενους χώρους.
Για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.
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