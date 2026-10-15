Κινηματογραφική καταδίωξη στη Μεταμόρφωση: Ύποπτοι για απάτες παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έπεσαν σε τρία σταθμευμένα ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
Μεταμόρφωση Καταδίωξη Απάτες

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Μεταμόρφωση: Ύποπτοι για απάτες παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έπεσαν σε τρία σταθμευμένα ΙΧ

Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα – Συνελήφθησαν 20χρονος και 18χρονος

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Μεταμόρφωση: Ύποπτοι για απάτες παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έπεσαν σε τρία σταθμευμένα ΙΧ
Κώστας Στάμου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στην Μεταμόρφωση όπου αστυνομικοί καταδίωξαν ένα αυτοκίνητο στα στενά της περιοχής μέχρι αυτό να «καρφωθεί» σε τρία, σταθμευμένα οχήματα και ο ένας επιβάτης του να διαφύγει πεζός.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης όταν αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στην περιοχή εντόπισαν το «ύποπτο» ΙΧ, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, επέβαιναν δυο άτομα που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έψαχναν υποψήφια θύματα στην περιοχή, και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

Εκείνος, όμως, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των αστυνομικών αλλά αντιθέτως ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.


Ακολούθησε μια επεισοδιακή καταδίωξη στα στενά, μέσα σε κατοικημένη περιοχή, με τους αστυνομικούς να ακολουθούν το αυτοκίνητο μέχρι τη συμβολή των οδών Δεξαμενής και Θεοτοκοπούλου όπου προσέκρουσε σε τρία, σταθμευμένα ΙΧ προκαλώντας τους εκτεταμένες, υλικές ζημιές.

Οι δύο δράστες διέφυγαν πεζοί αλλά σε κοντινή απόσταση αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν αρχικά ένα νεαρό ηλικίας 20 ετών  και λίγο αργότερα έναν 18χρονο.
Κώστας Στάμου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης