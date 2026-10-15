Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Μεταμόρφωση: Ύποπτοι για απάτες παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έπεσαν σε τρία σταθμευμένα ΙΧ
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Μεταμόρφωση: Ύποπτοι για απάτες παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έπεσαν σε τρία σταθμευμένα ΙΧ
Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα – Συνελήφθησαν 20χρονος και 18χρονος
Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στην Μεταμόρφωση όπου αστυνομικοί καταδίωξαν ένα αυτοκίνητο στα στενά της περιοχής μέχρι αυτό να «καρφωθεί» σε τρία, σταθμευμένα οχήματα και ο ένας επιβάτης του να διαφύγει πεζός.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης όταν αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στην περιοχή εντόπισαν το «ύποπτο» ΙΧ, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, επέβαιναν δυο άτομα που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έψαχναν υποψήφια θύματα στην περιοχή, και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.
Εκείνος, όμως, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των αστυνομικών αλλά αντιθέτως ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.
Ακολούθησε μια επεισοδιακή καταδίωξη στα στενά, μέσα σε κατοικημένη περιοχή, με τους αστυνομικούς να ακολουθούν το αυτοκίνητο μέχρι τη συμβολή των οδών Δεξαμενής και Θεοτοκοπούλου όπου προσέκρουσε σε τρία, σταθμευμένα ΙΧ προκαλώντας τους εκτεταμένες, υλικές ζημιές.
Οι δύο δράστες διέφυγαν πεζοί αλλά σε κοντινή απόσταση αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν αρχικά ένα νεαρό ηλικίας 20 ετών και λίγο αργότερα έναν 18χρονο.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης όταν αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στην περιοχή εντόπισαν το «ύποπτο» ΙΧ, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, επέβαιναν δυο άτομα που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έψαχναν υποψήφια θύματα στην περιοχή, και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.
Εκείνος, όμως, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των αστυνομικών αλλά αντιθέτως ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.
Ακολούθησε μια επεισοδιακή καταδίωξη στα στενά, μέσα σε κατοικημένη περιοχή, με τους αστυνομικούς να ακολουθούν το αυτοκίνητο μέχρι τη συμβολή των οδών Δεξαμενής και Θεοτοκοπούλου όπου προσέκρουσε σε τρία, σταθμευμένα ΙΧ προκαλώντας τους εκτεταμένες, υλικές ζημιές.
Οι δύο δράστες διέφυγαν πεζοί αλλά σε κοντινή απόσταση αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν αρχικά ένα νεαρό ηλικίας 20 ετών και λίγο αργότερα έναν 18χρονο.
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