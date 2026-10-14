Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Η μείωση της ανεργίας της Ελλάδας στις θεματικές της Τριμερούς Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής
Η μείωση της ανεργίας της Ελλάδας στις θεματικές της Τριμερούς Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής
Στην παρέμβασή της η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως επισήμανε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα στην αγορά εργασίας αλλά, από την άλλη, αυξάνει την πίεση σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις
Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η ισχύς της ενιαίας αγοράς, η ποιότητα των θέσεων εργασίας, τρία ζητήματα που αφορούν το σύνολο της Ευρώπης, καθώς και η σημαντική μείωση που έχει πετύχει η Ελλάδα στο πεδίο της ανεργίας, αποτέλεσαν το επίκεντρο της παρέμβασης της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως στο πλαίσιο της Τριμερούς Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες με θέμα «Οδηγώντας την Ευρώπη Μπροστά».
Η κυρία Κεραμέως εκπροσώπησε την ελληνική κυβέρνηση στις εργασίες όπου συμπροέδρευαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Συμμετείχαν επίσης ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, χώρας που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, Μιχόλ Μάρτιν, και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.
Κατά την έναρξη της παρέμβασής της στη συζήτηση την οποία συντόνισε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ροξάνα Μινζάτου, η κυρία Κεραμέως επισήμανε ότι οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας αντιμετωπίζουν ήδη αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού αλλά και πίεση από το δημογραφικό, σημειώνοντας παράλληλα ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη από τη μία αυξάνει την παραγωγικότητα στην αγορά εργασίας αλλά από την άλλη αυξάνει την πίεση σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις».
Όπως τόνισε, εγείρονται δύο ερωτήματα: Το πρώτο αφορά το πώς προετοιμάζουμε τους πολίτες για αυτόν τον μετασχηματισμό και το δεύτερο αφορά το πώς διασφαλίζουμε ότι τα ασφαλιστικά συστήματα θα παραμείνουν ισχυρά, βιώσιμα και ικανά να προστατεύουν τους εργαζόμενους.
Ως προς το πρώτο ερώτημα, η Ελληνίδα υπουργός δήλωσε ότι «η δια βίου μάθηση, η κατάρτιση και η επανακατάρτιση θα πρέπει να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της εργασιακής ζωής και θα πρέπει να περάσουμε το μήνυμα σε όλη την Ευρώπη, ότι η κατάρτιση και επανακατάρτιση θα πρέπει να γίνεται και από τα κράτη μέλη αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα».
Παράλληλα, σημείωσε ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να απαντά στις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας γεγονός που απαιτεί ισχυρότερους μηχανισμούς πρόβλεψης και κάλυψης των αναγκών της, αλλά και στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών συστημάτων.
«Η επένδυση στην τεχνολογία δεν αρκεί. Πρέπει να συνοδεύεται από επένδυση στους ανθρώπους προκειμένου να μπορούν να την αφομοιώσουν», τόνισε και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει καταβάλει εκτεταμένες προσπάθειες στον τομέα της απασχόλησης, οι οποίες οδήγησαν σε ιστορική μείωση της ανεργίας κατά 59% μέσα σε 7 χρόνια.
Ως προς το δεύτερο ερώτημα, η υπουργός Εργασίας επισήμανε ότι υπάρχει μια δεύτερη πρόκληση η οποία αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Όπως διευκρίνισε, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί σταδιακά να επηρεάσει τις διαδικασίες πρόσληψης, τη σταδιοδρομία, τα έσοδα και τελικά τη βάση εισφορών στην οποία βασίζονται τα ασφαλιστικά μας συστήματα.
Η συμμετοχή της κυρίας Κεραμέως στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής εντάσσεται στο πλαίσιο προετοιμασίας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, στο πλαίσιο της τριάδας Προεδριών με την Ιρλανδία και τη Λιθουανία. Η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής αποτελεί το βασικό φόρουμ κοινωνικού διαλόγου υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, η Προεδρία του Συμβουλίου και οι ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι ανταλλάσσουν απόψεις για τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της Ένωσης.
Στο περιθώριο της Συνόδου, η κυρία Κεραμέως πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, Ροξάνα Μινζάτου.
Η κυρία Κεραμέως εκπροσώπησε την ελληνική κυβέρνηση στις εργασίες όπου συμπροέδρευαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Συμμετείχαν επίσης ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, χώρας που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, Μιχόλ Μάρτιν, και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.
Κατά την έναρξη της παρέμβασής της στη συζήτηση την οποία συντόνισε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ροξάνα Μινζάτου, η κυρία Κεραμέως επισήμανε ότι οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας αντιμετωπίζουν ήδη αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού αλλά και πίεση από το δημογραφικό, σημειώνοντας παράλληλα ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη από τη μία αυξάνει την παραγωγικότητα στην αγορά εργασίας αλλά από την άλλη αυξάνει την πίεση σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις».
Όπως τόνισε, εγείρονται δύο ερωτήματα: Το πρώτο αφορά το πώς προετοιμάζουμε τους πολίτες για αυτόν τον μετασχηματισμό και το δεύτερο αφορά το πώς διασφαλίζουμε ότι τα ασφαλιστικά συστήματα θα παραμείνουν ισχυρά, βιώσιμα και ικανά να προστατεύουν τους εργαζόμενους.
Ως προς το πρώτο ερώτημα, η Ελληνίδα υπουργός δήλωσε ότι «η δια βίου μάθηση, η κατάρτιση και η επανακατάρτιση θα πρέπει να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της εργασιακής ζωής και θα πρέπει να περάσουμε το μήνυμα σε όλη την Ευρώπη, ότι η κατάρτιση και επανακατάρτιση θα πρέπει να γίνεται και από τα κράτη μέλη αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα».
Παράλληλα, σημείωσε ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να απαντά στις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας γεγονός που απαιτεί ισχυρότερους μηχανισμούς πρόβλεψης και κάλυψης των αναγκών της, αλλά και στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών συστημάτων.
«Η επένδυση στην τεχνολογία δεν αρκεί. Πρέπει να συνοδεύεται από επένδυση στους ανθρώπους προκειμένου να μπορούν να την αφομοιώσουν», τόνισε και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει καταβάλει εκτεταμένες προσπάθειες στον τομέα της απασχόλησης, οι οποίες οδήγησαν σε ιστορική μείωση της ανεργίας κατά 59% μέσα σε 7 χρόνια.
Ως προς το δεύτερο ερώτημα, η υπουργός Εργασίας επισήμανε ότι υπάρχει μια δεύτερη πρόκληση η οποία αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Όπως διευκρίνισε, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί σταδιακά να επηρεάσει τις διαδικασίες πρόσληψης, τη σταδιοδρομία, τα έσοδα και τελικά τη βάση εισφορών στην οποία βασίζονται τα ασφαλιστικά μας συστήματα.
Η συμμετοχή της κυρίας Κεραμέως στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής εντάσσεται στο πλαίσιο προετοιμασίας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, στο πλαίσιο της τριάδας Προεδριών με την Ιρλανδία και τη Λιθουανία. Η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής αποτελεί το βασικό φόρουμ κοινωνικού διαλόγου υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, η Προεδρία του Συμβουλίου και οι ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι ανταλλάσσουν απόψεις για τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της Ένωσης.
Στο περιθώριο της Συνόδου, η κυρία Κεραμέως πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, Ροξάνα Μινζάτου.
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