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Επεισοδιακή καταδίωξη στη Μεταμόρφωση, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Μεταμόρφωση καταδίωξη

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Μεταμόρφωση, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα, δείτε βίντεο

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη δραστών

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Μεταμόρφωση, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα, δείτε βίντεο
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
2 ΣΧΟΛΙΑ
Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Μεταμόρφωσης όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου αγνόησε το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το αυτοκίνητο, μετά από μανούβρες στα στενά της περιοχής, κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιστατικό, ενώ η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη.


Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
2 ΣΧΟΛΙΑ

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