Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Επεισοδιακή καταδίωξη στη Μεταμόρφωση, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα, δείτε βίντεο
Επεισοδιακή καταδίωξη στη Μεταμόρφωση, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα, δείτε βίντεο
Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη δραστών
Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Μεταμόρφωσης όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου αγνόησε το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει.
Πληροφορίες αναφέρουν πως το αυτοκίνητο, μετά από μανούβρες στα στενά της περιοχής, κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.
Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιστατικό, ενώ η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πληροφορίες αναφέρουν πως το αυτοκίνητο, μετά από μανούβρες στα στενά της περιοχής, κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.
Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιστατικό, ενώ η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη.
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