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Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε ηλικιωμένους σε εννέα περιοχές της Αττικής, εξιχνιάστηκαν 13 κλοπές με λεία άνω των 200.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Αστυνομία Απάτη Γέρακας

Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε ηλικιωμένους σε εννέα περιοχές της Αττικής, εξιχνιάστηκαν 13 κλοπές με λεία άνω των 200.000 ευρώ

Παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος - Συνελήφθη 19χρονος στον Γέρακα

Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε ηλικιωμένους σε εννέα περιοχές της Αττικής, εξιχνιάστηκαν 13 κλοπές με λεία άνω των 200.000 ευρώ
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Συμμορία που προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και εξαπατούσε ηλικιωμένους, αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα από τα σπίτια τους, εξάρθρωσε η Αστυνομία στην Αττική με την λεία τους να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 19χρονος από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το μεσημέρι της 5ης Οκτωβρίου, στον Γέρακα ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε βάρος ηλικιωμένων.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Σύμφωνα με την έρευνα, ο 19χρονος φέρεται να διέπραττε κλοπές τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, σε περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων το Κορωπί, το Μαρκόπουλο, τα Καλύβια, η Αργυρούπολη, η Ηλιούπολη, ο Άλιμος, η Κερατέα, η Βούλα και τα Πατήσια.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της συμμορίας εντόπιζαν ηλικιωμένους και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Επικαλούνταν υποτιθέμενες διαρροές στα σπίτια τους, πείθοντάς τους να συγκεντρώσουν κοσμήματα, χρυσαφικά και χρήματα σε πλαστική σακούλα ή αλουμινόχαρτο.

Στη συνέχεια, ζητούσαν από τα θύματα να αφήσουν τα αντικείμενα είτε έξω από την κατοικία είτε στο καθιστικό, διατηρώντας την κεντρική πόρτα ανοιχτή. Παράλληλα, τους έλεγαν να πάνε στην κρεβατοκάμαρα, προκειμένου οι ίδιοι να πραγματοποιήσουν δήθεν εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούσαν πρόσβαση στα τιμαλφή και τα χρήματα των ηλικιωμένων.

Ενδεικτικό της δράσης τους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν ότι χρησιμοποιούσαν πολλές τηλεφωνικές συνδέσεις, τις οποίες άλλαζαν διαρκώς, επιχειρώντας να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή και στην οικία του συλληφθέντος, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

- Τρία βραχιόλια
Κλείσιμο
- Τρεις αλυσίδες
- Τρία κινητά τηλέφωνα
- Ένα ρολόι χειρός
- Πλήθος χρυσαφικών

Ο 19χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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