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Συνελήφθη άνδρας που μπούκαρε σε εκκλησία στη Λιβαδειά και έκλεψε το παγκάρι
ΕΛΛΑΔΑ
Εκκλησία Κλοπή Λιβαδειά Παγκάρι

Συνελήφθη άνδρας που μπούκαρε σε εκκλησία στη Λιβαδειά και έκλεψε το παγκάρι

Ο άνδρας φέρεται να παραβίασε την κεντρική είσοδο του Ιερού Ναού

Συνελήφθη άνδρας που μπούκαρε σε εκκλησία στη Λιβαδειά και έκλεψε το παγκάρι
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Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος έκλεψε παγκάρι από εκκλησία της Λιβαδειάς προχώρησε η Αστυνομία το μεσημέρι της Δευτέρας (12/10). 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ., το βράδυ της Κυριακής (11/10) ο συλληφθείς φέρεται να παραβίασε την κεντρική είσοδο του Ιερού Ναού και να αφαίρεσε από το εσωτερικό του ένα ξύλινο κουτί, το οποίο περιείχε χρήματα.

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/Έδρα Λιβαδειάς.
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