Συνελήφθη 63χρονος στη Θεσσαλονίκη για κατοχή κάνναβης βάρους άνω των 12 κιλών
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ναρκωτικά

Συνελήφθη 63χρονος στη Θεσσαλονίκη για κατοχή κάνναβης βάρους άνω των 12 κιλών

Στον εισαγγελέα ο 63χρονος

Συνελήφθη 63χρονος στη Θεσσαλονίκη για κατοχή κάνναβης βάρους άνω των 12 κιλών
Στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησαν, μετά από έρευνα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν στο σπίτι του σε περιοχή της Πέλλας, βρέθηκαν σε αποθήκη εντός του οικοπέδου του και κατασχέθηκαν ποσότητα ημίχλωρης ακατέργαστης κάνναβης σε μορφή φούντας ανεστραμμένη προς ξήρανση συνολικού βάρους 12,2 κιλών και πλαστικό δοχείο που περιείχε αποξηραμένη ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 63,2 γραμμαρίων.

Ο 63χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γιαννιτσών.

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