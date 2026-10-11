Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Απατεώνες κράτησαν 86χρονη στην Φθιώτιδα τρεις ώρες στο τηλέφωνο και της άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα
Απατεώνες κράτησαν 86χρονη στην Φθιώτιδα τρεις ώρες στο τηλέφωνο και της άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα
Την έπεισαν ότι θα πάρει φωτιά το σπίτι της και της πήραν τις οικονομίες
Μια 86χρονη στη Γλύφα του Δήμου Στυλίδας στη Φθιώτιδα έπεσε θύμα απάτης, όταν άγνωστοι την έπεισαν ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και κίνδυνος να ξεσπάσει πυρκαγιά. Με αυτό το πρόσχημα, κατάφεραν να της αποσπάσουν περίπου 500 ευρώ και κοσμήματα, ενώ στη συνέχεια επιχείρησαν να καθυστερήσουν την ενημέρωση της πραγματικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με το LamiaReport, οι δράστες τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, κρατώντας την επί τρεις ώρες στη γραμμή, μέχρι περίπου τις 16:00. Στόχος τους ήταν να την πανικοβάλουν και να την αποτρέψουν από το να επικοινωνήσει με συγγενικά της πρόσωπα.
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι απατεώνες επικαλούνταν γνωστά ονόματα της περιοχής και προσπαθούσαν να πείσουν την 86χρονη ότι υπήρχε κίνδυνος από υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Έφτασαν, μάλιστα, να μαντεύουν ακόμη και τον αριθμό των πριζών στο δωμάτιο όπου δήθεν εντοπιζόταν το πρόβλημα.
Σε άλλο σημείο της απάτης, μια γυναίκα συνδέθηκε στην τηλεφωνική γραμμή και προσποιήθηκε την κόρη της ηλικιωμένης, προτρέποντάς την να ακολουθήσει τις οδηγίες των υποτιθέμενων τεχνικών.
«Μητέρα, να εμπιστευτείς τους τεχνικούς και να κάνεις ό,τι σου λένε, μην πάρουμε φωτιά!», φέρεται να της είπε.
Υπό το βάρος της πίεσης, η 86χρονη συγκέντρωσε σε μια σακούλα τα μετρητά που είχε στο σπίτι, περίπου 500 ευρώ, τις βέρες της και άλλα κοσμήματα. Οι δράστες την είχαν πείσει ότι έπρεπε να τα βγάλει έξω από την οικία για να προστατευτούν από την υποτιθέμενη πυρκαγιά.
Η ηλικιωμένη παρακολουθούσε την είσοδο του σπιτιού της και, όταν άφησε τη σακούλα έξω, είδε έναν άγνωστο άνδρα να κατεβαίνει από ένα μαύρο Nissan Almera και να την αρπάζει.
«Γιατί παίρνεις την τσάντα;», φώναξε, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ο άνδρας επιβιβάστηκε αμέσως στη θέση του συνοδηγού και το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς άγνωστη κατεύθυνση.
Η απάτη, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο μετά την αρπαγή της σακούλας, οι δράστες τηλεφώνησαν ξανά στο σπίτι και παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί, υποστηρίζοντας ότι παρακολουθούσαν τους κλέφτες και ότι η ηλικιωμένη δεν έπρεπε να ανησυχεί.
Το τηλέφωνο είχε σηκώσει μια γειτόνισσα, η οποία είχε σπεύσει στο σπίτι όταν άκουσε την 86χρονη να καλεί σε βοήθεια. Οι άγνωστοι φέρονται να μίλησαν ακόμη και με την πραγματική κόρη του θύματος, υποβάλλοντας ερωτήσεις για τις λεπτομέρειες του περιστατικού.
Σύμφωνα με το LamiaReport, η νέα αυτή επικοινωνία αποσκοπούσε στο να καθυστερήσει η ενημέρωση της πραγματικής Αστυνομίας, ώστε οι συνεργοί τους να κερδίσουν χρόνο και να απομακρυνθούν από την περιοχή.
Η υπόθεση αναδεικνύει τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι για να εξαπατούν ηλικιωμένους, αξιοποιώντας τον φόβο και την προσποίηση συγγενικών προσώπων ή εκπροσώπων αρχών.
Σύμφωνα με το LamiaReport, οι δράστες τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, κρατώντας την επί τρεις ώρες στη γραμμή, μέχρι περίπου τις 16:00. Στόχος τους ήταν να την πανικοβάλουν και να την αποτρέψουν από το να επικοινωνήσει με συγγενικά της πρόσωπα.
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι απατεώνες επικαλούνταν γνωστά ονόματα της περιοχής και προσπαθούσαν να πείσουν την 86χρονη ότι υπήρχε κίνδυνος από υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Έφτασαν, μάλιστα, να μαντεύουν ακόμη και τον αριθμό των πριζών στο δωμάτιο όπου δήθεν εντοπιζόταν το πρόβλημα.
Σε άλλο σημείο της απάτης, μια γυναίκα συνδέθηκε στην τηλεφωνική γραμμή και προσποιήθηκε την κόρη της ηλικιωμένης, προτρέποντάς την να ακολουθήσει τις οδηγίες των υποτιθέμενων τεχνικών.
«Μητέρα, να εμπιστευτείς τους τεχνικούς και να κάνεις ό,τι σου λένε, μην πάρουμε φωτιά!», φέρεται να της είπε.
Υπό το βάρος της πίεσης, η 86χρονη συγκέντρωσε σε μια σακούλα τα μετρητά που είχε στο σπίτι, περίπου 500 ευρώ, τις βέρες της και άλλα κοσμήματα. Οι δράστες την είχαν πείσει ότι έπρεπε να τα βγάλει έξω από την οικία για να προστατευτούν από την υποτιθέμενη πυρκαγιά.
Η ηλικιωμένη παρακολουθούσε την είσοδο του σπιτιού της και, όταν άφησε τη σακούλα έξω, είδε έναν άγνωστο άνδρα να κατεβαίνει από ένα μαύρο Nissan Almera και να την αρπάζει.
«Γιατί παίρνεις την τσάντα;», φώναξε, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ο άνδρας επιβιβάστηκε αμέσως στη θέση του συνοδηγού και το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς άγνωστη κατεύθυνση.
Η απάτη, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο μετά την αρπαγή της σακούλας, οι δράστες τηλεφώνησαν ξανά στο σπίτι και παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί, υποστηρίζοντας ότι παρακολουθούσαν τους κλέφτες και ότι η ηλικιωμένη δεν έπρεπε να ανησυχεί.
Το τηλέφωνο είχε σηκώσει μια γειτόνισσα, η οποία είχε σπεύσει στο σπίτι όταν άκουσε την 86χρονη να καλεί σε βοήθεια. Οι άγνωστοι φέρονται να μίλησαν ακόμη και με την πραγματική κόρη του θύματος, υποβάλλοντας ερωτήσεις για τις λεπτομέρειες του περιστατικού.
Σύμφωνα με το LamiaReport, η νέα αυτή επικοινωνία αποσκοπούσε στο να καθυστερήσει η ενημέρωση της πραγματικής Αστυνομίας, ώστε οι συνεργοί τους να κερδίσουν χρόνο και να απομακρυνθούν από την περιοχή.
Η υπόθεση αναδεικνύει τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι για να εξαπατούν ηλικιωμένους, αξιοποιώντας τον φόβο και την προσποίηση συγγενικών προσώπων ή εκπροσώπων αρχών.
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