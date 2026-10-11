Απατεώνες που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές εξαπατούσαν πολίτες στην Αττική, πάνω από 800.000 ευρώ η λεία

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν στα Άνω Λιόσια - Είχαν εξαπατήσει μέχρι και ανήλικο στην Πετρούπολη παίρνοντας από το σπίτι της οικογένειάς του τιμαλφή περίπου 10.000 ευρώ - Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ