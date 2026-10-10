Υπό έλεγχο η φωτιά στις δύο βιοτεχνίες στον Ελαιώνα, κατέρρευσαν οροφές, δείτε βίντεο

«Ακούσαμε ένα μπαμ, σκάγανε μπουκάλες και είδαμε φλόγες και καπνούς» δήλωσε κάτοικος που βρισκόταν μπροστά από τη μία βιοτεχνία - Οι Αρχές απομάκρυναν όσος βρίσκονταν κοντά στα κτίρια





Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (10/10) και λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές φθορές τα κτίρια, ενώ κατέρρευσαν κάποιες οροφές.













Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.



Κλείσιμο

«Ακούσαμε ένα μπαμ και είδαμε φλόγες και καπνούς - Σκάγανε μπουκάλες» «Γύρω στις δωδεκάμιση έγινε. Ήμασταν εδώ. Εγώ δηλαδή είχα πέσει και να ξαπλώσω γιατί έπιανα και δουλειά από το πρωί και ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός. Φλόγες, καπνοί» δήλωσε κάτοικος της οδού Αγίου Παντελεήμονος που βρισκόταν μπροστά από τη βιοτεχνία.







Υπό έλεγχο τέθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) η φωτιά που ξέσπασε σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος, στον Ελαιώνα Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (10/10) και λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές φθορές τα κτίρια, ενώ κατέρρευσαν κάποιες οροφές.Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ, απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά.Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή με υδροφόρες παρέχει ο Δήμος Αιγάλεω.Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.«Γύρω στις δωδεκάμιση έγινε. Ήμασταν εδώ. Εγώ δηλαδή είχα πέσει και να ξαπλώσω γιατί έπιανα και δουλειά από το πρωί και ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός. Φλόγες, καπνοί» δήλωσε κάτοικος της οδού Αγίου Παντελεήμονος που βρισκόταν μπροστά από τη βιοτεχνία.

Όπως είπε «είναι εργοστάσιο υφασμάτων αλλά έχουν μέσα και υγραέρια απ’ ό,τι κατάλαβα και μπουκάλες που σκάγανε αρκετές. Πολλές, πολλές μπουκάλες. Πρώτη φορά είναι (που συμβαίνει κάτι τέτοιο), έχουν και ασφάλειες οι άνθρωποι μέσα. Τώρα, δεν ξέρουμε, είμαστε κι εμείς σε ένα σοκ».



Λόγω της φωτιάς -που «έπνιξε» στους καπνούς τη γύρω περιοχή- η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στην περιοχή του Ελαιώνα (δήμος Αιγάλεω).



