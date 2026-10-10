Μεγάλη φωτιά σε βιοτεχνία υφασμάτων στον Ελαιώνα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Εργοστάσιο Ελαιώνας

Μεγάλη φωτιά σε βιοτεχνία υφασμάτων στον Ελαιώνα, δείτε βίντεο

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα – Έκλεισε η οδός Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού

Μεγάλη φωτιά σε βιοτεχνία υφασμάτων στον Ελαιώνα, δείτε βίντεο
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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου (10 Οκτωβρίου) σε βιοτεχνία υφασμάτων στον Ελαιώνα, στα όρια του δήμου Αιγάλεω, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα λόγω των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονταν στον χώρο, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλούνται παρακείμενα κτίρια ή εγκαταστάσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ανάμεσά τους και ένα βραχιονοφόρο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.



Η παρουσία μεγάλης ποσότητας υφασμάτων στον χώρο της βιοτεχνίας συνέβαλε στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί πυκνός καπνός στην περιοχή.

Λόγω της πυρκαγιάς και της επιχείρησης κατάσβεσης, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Ιεράς Οδού, στην περιοχή του Αιγάλεω.
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