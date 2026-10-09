Αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλιείς, τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους
Αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλιείς, τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους
Όπως αναφέρουν σε σχετική τους ανακοίνωση, «θα αναστείλουμε προσωρινά την κινητοποίησή μας αναμένοντας τις επόμενες μέρες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και την υπόσχεση του πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει το πρόβλημά μας προσωπικά»
Σε αναστολή των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αλιείς, μετά από σχετική τους απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων σε σχετική τους ανακοίνωση, «θα αναστείλουμε προσωρινά την κινητοποίησή μας αναμένοντας τις επόμενες μέρες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και την υπόσχεση του πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει το πρόβλημά μας προσωπικά» και προσθέτουν πως: «Δεν επαναπαυόμαστε, δείχνουμε για άλλη μια φορά κίνηση καλής θέλησης προς την κυβέρνηση, αλλά σε περίπτωση αθέτησης των υποσχέσεων θα επανέλθουμε όλοι μαζί με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις».
Υπενθυμίζεται ότι αντιπροσωπεία αλιέων συναντήθηκαν χθες (8/10) με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις Σκουριές και είχαν μια σύντομη συνομιλία. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου και ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα.
Αναλυτικά η ανακοίνωσή τους:
«Συνάδελφοι, μετά από έναν δύσκολο και απαιτητικό αγώνα που δώσαμε όλοι μας όλα τα εργαλεία μαζί, καταφέραμε να δείξουμε την εντυπωσιακή δύναμή μας με ήθος και αξιοπρέπεια και πως στα δύσκολα είμαστε όλοι μια γροθιά και αυτό δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να πάει χαμένο.
Θα αναστείλουμε προσωρινά την κινητοποίησή μας αναμένοντας τις επόμενες ημέρες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης αλλά και την υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει το πρόβλημά μας προσωπικά.
Δεν επαναπαυόμαστε δείχνουμε για άλλη μια φορά κίνηση καλής θέλησης προς την κυβέρνηση αλλά σε περίπτωση αθέτησης των υποσχέσεων θα επανέλθουμε όλοι μαζί με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις».
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων σε σχετική τους ανακοίνωση, «θα αναστείλουμε προσωρινά την κινητοποίησή μας αναμένοντας τις επόμενες μέρες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και την υπόσχεση του πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει το πρόβλημά μας προσωπικά» και προσθέτουν πως: «Δεν επαναπαυόμαστε, δείχνουμε για άλλη μια φορά κίνηση καλής θέλησης προς την κυβέρνηση, αλλά σε περίπτωση αθέτησης των υποσχέσεων θα επανέλθουμε όλοι μαζί με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις».
Υπενθυμίζεται ότι αντιπροσωπεία αλιέων συναντήθηκαν χθες (8/10) με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις Σκουριές και είχαν μια σύντομη συνομιλία. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου και ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα.
Αναλυτικά η ανακοίνωσή τους:
«Συνάδελφοι, μετά από έναν δύσκολο και απαιτητικό αγώνα που δώσαμε όλοι μας όλα τα εργαλεία μαζί, καταφέραμε να δείξουμε την εντυπωσιακή δύναμή μας με ήθος και αξιοπρέπεια και πως στα δύσκολα είμαστε όλοι μια γροθιά και αυτό δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να πάει χαμένο.
Θα αναστείλουμε προσωρινά την κινητοποίησή μας αναμένοντας τις επόμενες ημέρες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης αλλά και την υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει το πρόβλημά μας προσωπικά.
Δεν επαναπαυόμαστε δείχνουμε για άλλη μια φορά κίνηση καλής θέλησης προς την κυβέρνηση αλλά σε περίπτωση αθέτησης των υποσχέσεων θα επανέλθουμε όλοι μαζί με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις».
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