Καταθέτει σήμερα για την υπόθεση Μαζωνάκη η κόρη των δύο γιατρών, αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση
Καταθέτει σήμερα για την υπόθεση Μαζωνάκη η κόρη των δύο γιατρών, αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση
Ο προφυλακισμένος πατέρας της υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε για τη θεραπεία
Καταθέτει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τη μαρτυρία της να θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της έρευνας. Στο επίκεντρο της κατάθεσής της αναμένεται να βρεθεί το εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, στοιχείο που ενδέχεται να ρίξει νέο φως στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν η συγκεκριμένη διαδικασία.
Υπενθυμίζεται ότι από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών προέκυψε ότι σε ομαδική συνομιλία στο Viber, στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, είχε σταλεί στις 26 Αυγούστου 2026 μήνυμα που έκανε λόγο για πραγματοποίηση μέθης και πλασμαφαίρεσης από την κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στην κόρη της.
Πρόκειται για στοιχείο που, σύμφωνα με την πλευρά του συζύγου της, ο ίδιος δεν γνώριζε και το οποίο.
Μάλιστα, όπως μεταφέρεται από το περιβάλλον του προφυλακισμένου γιατρού δεν αποκλείεται να τοποθετηθεί δημόσια επί του ζητήματος, εκφράζοντας τη διαφωνία και την αντίθεσή του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 58χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση πως η συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία είχε εφαρμοστεί ακόμη και στην κόρη του. Εφόσον η νεαρή γυναίκα επιβεβαιώσει ότι υποβλήθηκε στη θεραπεία, ο ανακριτής αναμένεται να ζητήσει διευκρινίσεις και για το εάν της χορηγήθηκε μέθη από την 56χρονη μητέρα της.
«Το επιχείρημα είναι ότι “εγώ η Γάκα που έκανα αυτές τις ενέργειες τις θεωρούσα τόσο ακίνδυνες που έκανα μέχρι και στο παιδί μου”», ανέφερε στο ΕΡΤnews ο ποινοκολόγος, Κώστας Ντάλτας.
Τη θέση του ωστόσο ως προς και αυτόν τον υπερασπιστικό ισχυρισμό, διαχωρίζει ο 58χρονος παθολόγος, σύζυγος και συγκατηγορούμενος της γιατρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε για πλασμαφαίρεση στην κόρη τους και ότι αν πράγματι έγινε, έγινε εν αγνοία του.
Τα πρώτα ευρήματα από τις ιστολογικές εξετάσεις δείχνουν ότι στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, εκτός από προποφόλη, εντοπίστηκαν και βενζοδιαζεπίνες. Πρόκειται για μια κατηγορία φαρμάκων που δρουν κατασταλτικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τις επιπτώσεις στον οργανισμό του τραγουδιστή σε συνδυασμό και με την προποφόλη, καθώς, η μία πολλαπλασιάζει τη δύναμη της άλλης, προκαλώντας επιβράδυνση αναπνοής μέχρι και πλήρη άπνοια, καρδιαγγειακό σοκ και άμεσο κίνδυνο για βαθύ κώμα.
Υπενθυμίζεται ότι από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών προέκυψε ότι σε ομαδική συνομιλία στο Viber, στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, είχε σταλεί στις 26 Αυγούστου 2026 μήνυμα που έκανε λόγο για πραγματοποίηση μέθης και πλασμαφαίρεσης από την κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στην κόρη της.
Πρόκειται για στοιχείο που, σύμφωνα με την πλευρά του συζύγου της, ο ίδιος δεν γνώριζε και το οποίο.
Μάλιστα, όπως μεταφέρεται από το περιβάλλον του προφυλακισμένου γιατρού δεν αποκλείεται να τοποθετηθεί δημόσια επί του ζητήματος, εκφράζοντας τη διαφωνία και την αντίθεσή του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 58χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση πως η συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία είχε εφαρμοστεί ακόμη και στην κόρη του. Εφόσον η νεαρή γυναίκα επιβεβαιώσει ότι υποβλήθηκε στη θεραπεία, ο ανακριτής αναμένεται να ζητήσει διευκρινίσεις και για το εάν της χορηγήθηκε μέθη από την 56χρονη μητέρα της.
«Το επιχείρημα είναι ότι “εγώ η Γάκα που έκανα αυτές τις ενέργειες τις θεωρούσα τόσο ακίνδυνες που έκανα μέχρι και στο παιδί μου”», ανέφερε στο ΕΡΤnews ο ποινοκολόγος, Κώστας Ντάλτας.
Τη θέση του ωστόσο ως προς και αυτόν τον υπερασπιστικό ισχυρισμό, διαχωρίζει ο 58χρονος παθολόγος, σύζυγος και συγκατηγορούμενος της γιατρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε για πλασμαφαίρεση στην κόρη τους και ότι αν πράγματι έγινε, έγινε εν αγνοία του.
Τα πρώτα ευρήματα από τις ιστολογικές εξετάσεις δείχνουν ότι στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, εκτός από προποφόλη, εντοπίστηκαν και βενζοδιαζεπίνες. Πρόκειται για μια κατηγορία φαρμάκων που δρουν κατασταλτικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τις επιπτώσεις στον οργανισμό του τραγουδιστή σε συνδυασμό και με την προποφόλη, καθώς, η μία πολλαπλασιάζει τη δύναμη της άλλης, προκαλώντας επιβράδυνση αναπνοής μέχρι και πλήρη άπνοια, καρδιαγγειακό σοκ και άμεσο κίνδυνο για βαθύ κώμα.
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