Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Εξιχνιάστηκαν εννέα διαρρήξεις σε χωριά των Σερρών με λεία κοσμήματα 13.000 ευρώ και μετρητά
Εξιχνιάστηκαν εννέα διαρρήξεις σε χωριά των Σερρών με λεία κοσμήματα 13.000 ευρώ και μετρητά
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα - Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των συνεργών τους
Εννέα περιπτώσεις διαρρήξεων σε κατοικίες που έγιναν στις αρχές Ιανουαρίου του 2025 σε χωριά των Σερρών εξιχνιάστηκαν μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο άνδρας αυτός, από κοινού με συνεργούς του και χρησιμοποιώντας όχημα που είχαν αφαιρέσει λίγες μέρες νωρίτερα από περιοχή της Θεσσαλονίκης, διέπραξαν εννέα διαρρήξεις κατοικιών, ενώ από επτά σπίτια αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 13.000 ευρώ και χρηματικό ποσό πάνω από 2.500 ευρώ σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο άνδρας αυτός, από κοινού με συνεργούς του και χρησιμοποιώντας όχημα που είχαν αφαιρέσει λίγες μέρες νωρίτερα από περιοχή της Θεσσαλονίκης, διέπραξαν εννέα διαρρήξεις κατοικιών, ενώ από επτά σπίτια αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 13.000 ευρώ και χρηματικό ποσό πάνω από 2.500 ευρώ σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται.
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