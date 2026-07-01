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Καμπανάκι από τους οπτικούς για γυαλιά ηλίου που διατίθενται από μη οπτικά καταστήματα, «κίνδυνος για την όραση»
Καμπανάκι από τους οπτικούς για γυαλιά ηλίου που διατίθενται από μη οπτικά καταστήματα, «κίνδυνος για την όραση»
Η διάθεσή τους χωρίς επιστημονική καθοδήγηση αυξάνει τον κίνδυνο επιλογής ακατάλληλων φακών, οι οποίοι μπορεί να δημιουργήσουν ψευδή αίσθηση προστασίας με πραγματικές επιπτώσεις στην υγεία των ματιών, αναφέρει ο ΠΣΟΟ
Έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία, εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών - Οπτομετρών (ΠΣΟΟ), ζητώντας την άμεση ανάκληση των εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας που επιτρέπουν τη διάθεση γυαλιών ηλίου και από μη οπτικά καταστήματα, χωρίς την υποχρεωτική παρουσία διπλωματούχου Οπτικού - Οπτομέτρη.
Όπως επισήμαναν σε συνέντευξη Τύπου οι εκπρόσωποι του Συλλόγου πρόκειται «για σοβαρή θεσμική απορρύθμιση στον τομέα της οπτικής υγείας».
Υπογράμμισαν ότι τα γυαλιά ηλίου δεν αποτελούν απλό καταναλωτικό προϊόν, αλλά μέσο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία.
«Η διάθεσή τους χωρίς επιστημονική καθοδήγηση αυξάνει τον κίνδυνο επιλογής ακατάλληλων φακών, οι οποίοι μπορεί να δημιουργήσουν ψευδή αίσθηση προστασίας, με πραγματικές επιπτώσεις στην υγεία των ματιών».
Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την παιδική όραση, καθώς η ανάπτυξή της απαιτεί εξειδικευμένη προστασία. «Η επιλογή γυαλιών ηλίου για παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εμπορική πράξη», σημειώνει ο Σύλλογος, υπογραμμίζοντας ότι οι επιπτώσεις είναι μακροπρόθεσμες και δυνητικά μη αναστρέψιμες.
Ο ΠΣΟΟ καταγγέλλει ότι οι εγκύκλιοι εκδόθηκαν χωρίς προηγούμενη διαβούλευση ή γνωμοδότηση του αρμόδιου φορέα ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, δημιουργώντας συνθήκες «εικονικής επιστημονικής ευθύνης».
«Ένας Οπτικός μπορεί πλέον να εμφανίζεται υπεύθυνος σε πολλαπλά σημεία πώλησης χωρίς φυσική παρουσία, μετατρέποντας την επιστημονική ευθύνη σε τυπική υπογραφή χωρίς πραγματικό έλεγχο - νομικό άλλοθι για τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες».
Παράλληλα, ο Σύλλογος επαναφέρει το αίτημα υπαγωγής των γυαλιών οράσεως, των φακών επαφής, των υγρών συντήρησης και των σχετικών υπηρεσιών σε μειωμένο ή υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Θέτει επίσης, εκ νέου και το ζήτημα της θεσμικής κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Οπτικών - Οπτομετρών.
«Η όραση είναι δημόσιο αγαθό υγείας. Ο πολίτης και, ιδίως, το παιδί δικαιούται ασφαλή επιλογή, επιστημονική καθοδήγηση και παρουσία διπλωματούχου Οπτικού - Οπτομέτρη», τονίζουν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου.
Ο ΠΣΟΟ καλεί το Υπουργείο Υγείας σε θεσμικό διάλογο με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στη φροντίδα της όρασης.
Όπως επισήμαναν σε συνέντευξη Τύπου οι εκπρόσωποι του Συλλόγου πρόκειται «για σοβαρή θεσμική απορρύθμιση στον τομέα της οπτικής υγείας».
Υπογράμμισαν ότι τα γυαλιά ηλίου δεν αποτελούν απλό καταναλωτικό προϊόν, αλλά μέσο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία.
«Η διάθεσή τους χωρίς επιστημονική καθοδήγηση αυξάνει τον κίνδυνο επιλογής ακατάλληλων φακών, οι οποίοι μπορεί να δημιουργήσουν ψευδή αίσθηση προστασίας, με πραγματικές επιπτώσεις στην υγεία των ματιών».
Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την παιδική όραση, καθώς η ανάπτυξή της απαιτεί εξειδικευμένη προστασία. «Η επιλογή γυαλιών ηλίου για παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εμπορική πράξη», σημειώνει ο Σύλλογος, υπογραμμίζοντας ότι οι επιπτώσεις είναι μακροπρόθεσμες και δυνητικά μη αναστρέψιμες.
Ο ΠΣΟΟ καταγγέλλει ότι οι εγκύκλιοι εκδόθηκαν χωρίς προηγούμενη διαβούλευση ή γνωμοδότηση του αρμόδιου φορέα ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, δημιουργώντας συνθήκες «εικονικής επιστημονικής ευθύνης».
«Ένας Οπτικός μπορεί πλέον να εμφανίζεται υπεύθυνος σε πολλαπλά σημεία πώλησης χωρίς φυσική παρουσία, μετατρέποντας την επιστημονική ευθύνη σε τυπική υπογραφή χωρίς πραγματικό έλεγχο - νομικό άλλοθι για τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες».
Παράλληλα, ο Σύλλογος επαναφέρει το αίτημα υπαγωγής των γυαλιών οράσεως, των φακών επαφής, των υγρών συντήρησης και των σχετικών υπηρεσιών σε μειωμένο ή υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Θέτει επίσης, εκ νέου και το ζήτημα της θεσμικής κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Οπτικών - Οπτομετρών.
«Η όραση είναι δημόσιο αγαθό υγείας. Ο πολίτης και, ιδίως, το παιδί δικαιούται ασφαλή επιλογή, επιστημονική καθοδήγηση και παρουσία διπλωματούχου Οπτικού - Οπτομέτρη», τονίζουν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου.
Ο ΠΣΟΟ καλεί το Υπουργείο Υγείας σε θεσμικό διάλογο με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στη φροντίδα της όρασης.
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