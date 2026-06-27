Υπό έλεγχο η φωτιά στη Μαμουλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ναύπακτος

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Μαμουλάδα

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Μαμουλάδα
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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) σε δασική έκταση στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία εναέρια, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.







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