Με μια στρατηγική επένδυση στις δραστικές πρώτες ύλες, η DEMO ξαναγράφει το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Υπό έλεγχο η φωτιά στη Μαμουλάδα
Υπό έλεγχο η φωτιά στη Μαμουλάδα
Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) σε δασική έκταση στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία εναέρια, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία εναέρια, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κάτω Μαμουλάδα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026
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