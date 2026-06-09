Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Γκρεμίζεται ο τζίρος της εστίασης - Χαμός με τα... ζελεδάκια
Γκρεμίζεται ο τζίρος της εστίασης - Χαμός με τα... ζελεδάκια
Η ελληνική νύχτα βρίσκεται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών.
UPD:
Η ελληνική νύχτα αλλάζει. Όχι στα χαρτιά, όχι σε κάποια μελέτη που θα διαβαστεί και θα ξεχαστεί — αλλά στα ταμεία των μαγαζιών, στις παραγγελίες που δεν γίνονται, στα ποτήρια που παραμένουν άδεια. Παράγοντες της εστίασης καταγράφουν πτώση στις πωλήσεις αλκοόλ που φτάνει έως και το 30%, και αυτό δεν είναι απλώς μια κακή σεζόν. Είναι η αρχή μιας βαθύτερης αλλαγής που ήδη έχει αρχίσει να αναδιαμορφώνει ολόκληρο τον κλάδο.
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UPD:
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