Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 15χρονη, στο νοσοκομείο η ανήλικη
Ανήλικη σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο, χειροπέδες σε δύο άντρες - Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση σε βάρος της μητέρας της ανήλικης
Στη σύλληψη δύο αντρών προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026 στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι, ως υπεύθυνος και ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, φέρονται να επέτρεψαν την πώληση και κατανάλωση αλκοόλ σε 15χρονη. Η ανήλικη εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης σε πεζόδρομο της Πάτρας και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.
Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση σε βάρος της μητέρας της ανήλικης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα