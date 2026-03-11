Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Το Λιμενικό κατέσχεσε 219 κιλά κάνναβης skunk αξίας άνω των 750.000 ευρώ - 3 συλλήψεις
Η επιχείρηση του Λιμεναρχείου Πειραιά οργανώθηκε μετά από αξιοποίησ πληροφοριών για εισαγωγή ναρκωτικών από την Ισπανία
Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών πέτυχε το Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο προχώρησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης τύπου skunk, συνολικού μικτού βάρους περίπου 219 κιλών, με την εκτιμώμενη αξία να υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της ώρες της Δευτέρας 9 Μαρτίου μετά τις πληροφορίες που έλαβαν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που αφορούσαν την εισαγωγή στη χώρα μας μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από την Ισπανία.
Από τις Αρχές πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε εγκαταστάσεις μεταφορικής εταιρείας σε περιοχή της Δυτικής Αττικής και εκεί έλεγχο εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες, σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα σε δύο ξύλινα κιβώτια, 108 πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη τύπου skunk, συνολικού μικτού βάρους 122,874 κιλών.
Στην συνέχεια και μετά την έρευνα και την ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης, οι αρχές εντόπισαν την επόμενη ημέρα στον ίδιο χώρο δύο ακόμη κιβώτια, τα οποία περιείχαν επιπλέον 85 πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 96,313 κιλών ενώ υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, πραγματοποιήθηκαν παράλληλες επιχειρήσεις στην Αττική με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των παραληπτών ενώ πραγματοποιήθηκε και ελεγχόμενη παράδοση των ναρκωτικών ουσιών.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την παράδοση των ναρκωτικών εντοπίστηκαν δύο από τους τρεις συλληφθέντες, ένας 42χρονος Έλληνας και ένας 46χρονος Αλβανός, οι οποίοι εισήλθαν με Ι.Χ. τύπου VAN σε υπόγεια αποθήκη στην Αθήνα και οι οποίοι είχαν παραλάβει τα κιβώτια με τις ναρκωτικές ουσίες. Από τον συγκεκριμένο χώρο κατασχέθηκαν ένα κενό κιβώτιο, καθώς και πλήθος εργαλείων που χρησιμοποιούνταν για τη σφράγιση, αποσφράγιση και μόνωση κιβωτίων.
Ο 42χρονος είχε στην κατοχή του μία πτυσσόμενη αστυνομική ράβδο και ένας αναδιπλούμενο σουγιά που κατασχέθηκαν. Παράλληλα, στην περιοχή της Νίκαιας Αττικής, εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 58χρονος Έλληνας, ο οποίος εκμίσθωνε την ως άνω αποθήκη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επαγγελματική στέγη που διατηρεί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις ζυγαριές ακριβείας, δύο φορητοί υπολογιστές, ένας καταμετρητής χαρτονομισμάτων, δώδεκα κινητά τηλέφωνα, εννέα κάρτες SIM και μεγάλος αριθμός ταξιδιωτικών σάκων μεταφοράς.
Η συνολική αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν επίσης ένα ακόμη Ι.Χ. όχημα, έξι κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 3.600 ευρώ.
