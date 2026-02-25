Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Νέα έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Δομοκού: Έλεγχοι στα κελιά του Αλκέτ Ριζάι και του «Σαντρί»
Οι Αρχές εντόπισαν κινητά, φορτιστές και μαχαίρια, παρά το γεγονός ότι μόλις λίγα 24ωρα πριν είχαν μπει και πάλι στις ίδιες φυλακές, διενεργώντας τότε έρευνες σε 17 κελιά
Νέα έφοδο στις φυλακές Δομοκού, πραγματοποίησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανάμεσα στα κελιά που έγιναν οι εξονυχιστικοί έλεγχοι, ήταν του Αλβανού βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, καθώς και του επίσης διαβόητου Αλβανού κακοποιού με το προσωνύμιο «Σαντρί», βασικού οργανωτή της μεταφοράς 1,2 τόνων κοκαΐνης στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας από την Καραϊβική, τον Ιανουάριο του 2020.
Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, εντόπισαν κινητά, φορτιστές και μαχαίρια, παρά το γεγονός ότι μόλις λίγα 24ωρα πριν, την Παρασκευή (20/2), είχαν μπει και πάλι στις ίδιες φυλακές, διενεργώντας τότε έρευνες σε 17 κελιά.
Οι συνεχόμενες επιχειρήσει σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, θα συνεχιστούν στο πλαίσιο αποτροπής εισαγωγής όπλων, ναρκωτικών αλλά και κάθε άλλης έκνομης δραστηριότητας.
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες και για την υπόθεση δολοφονίας του βαρυποινήτη, που εκτελέστηκε με όπλο μέσα στον χώρο του πρώην Αρχιφυλακείου.
Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ο επίσης βαρυποινίτης που φέρεται να πυροβόλησε αλλά και ο Αρχιφύλακας. Ωστόσο όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, δεν είναι απίθανο να εκδοθεί όσο προχωράνε οι έρευνες και νέο ένταλμα.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες στον χώρο βρισκόταν και ο Ριζάι, ο οποίος ωστόσο αρνείται την παρουσία του. Παρ'ολα αυτά, αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν αντιφάσεις σε σχέση με όσα έχει καταθέσει ο ίδιος με όσα έχουν καταθέσει άλλοι μάρτυρες όπως σωφρονιστικοί των φυλακών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας πραγματοποιήθηκαν πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 25 Φεβρουαρίου 2026, έρευνες σε κελιά κρατουμένων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δομοκού.
Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών των επιχειρησιακών ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε., της Ε.Κ.Α.Μ. και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -40- συνολικά κελιά δύο πτερύγων, καθώς και κοινόχρηστους χώρους του Σωφρονιστικού Καταστήματος.
Κατά τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-14 αυτοσχέδια μαχαίρια,
-5 αυτοσχέδια σουβλιά,
-μεταλλική λάμα μήκους 18 εκατοστών,
-μακρόστενο τμήμα μετάλλου μήκους 23 εκατοστών,
-αυτοσχέδια θήκη μαχαιριού, κατασκευασμένη από χαρτί, ύφασμα και σελοφάν, μήκους 22 εκατοστών,
-μεταλλική μύτη σε σχήμα λόγχης μήκους 7 εκατοστών,
-αυτοσχέδιο τροχείο μαχαιριών,
-6 συσκευές κινητών τηλεφώνων με 6 κάρτες SIM και
-4 φορτιστές κινητών τηλεφώνων.
Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 9 αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας για τα μέτρα διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία.
