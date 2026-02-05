Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Πειραιώς στο ρεύμα προς Αθήνα: Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο
Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Πειραιώς στο ρεύμα προς Αθήνα: Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο

Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Πειραιώς στο ρεύμα προς Αθήνα: Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (5/2) σε αυτοκίνητο στην οδό Πειραιώς στο Μοσχάτο, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Λόγω της φωτιάς, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πειραιώς στο ύψος της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης στο ρεύμα προς Αθήνα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες.

Δείτε στον χάρτη την κίνηση στο σημείο:

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Πειραιώς στο ρεύμα προς Αθήνα: Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο

