Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Πειραιώς στο ρεύμα προς Αθήνα: Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο
Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (5/2) σε αυτοκίνητο στην οδό Πειραιώς στο Μοσχάτο, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Λόγω της φωτιάς, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πειραιώς στο ύψος της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης στο ρεύμα προς Αθήνα.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες.
Δείτε στον χάρτη την κίνηση στο σημείο:
