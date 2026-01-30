O πρόεδρος της κοινότητας στην Ηλεία εξηγεί την πρωτοβουλία για τα 1.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα που θα μείνει στην περιοχή: «Να μην κλείσει το σχολείο» λέει

Ο Γιώργος Δημητρόπουλος ανακοίνωσε ότι θα δίνονται 1.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα που θα γεννά και θα μεγαλώνει τα παιδιά της στην Ωλένη - Η ανταπόκριση και η εικόνα της ερήμωσης



Σε μια εποχή που η ελληνική ύπαιθρος αδειάζει και τα μικρά χωριά μετρούν απώλειες πληθυσμού χρόνο με τον χρόνο, η Ωλένη έρχεται να υπενθυμίσει τι σημαίνει δημογραφική κατάρρευση. Με πληθυσμό που στην απογραφή του 2021 ανερχότανστους 410 κατοίκους, αλλά σήμερα εκτιμάται ότι έχει πέσει κάτω από τους 380, το χωριό βρίσκεται σε τροχιά γήρανσης, με τη συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων να είναι άνω των 60 ετών.Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Δημητρόπουλος πήρε μια πρωτοβουλία που προκάλεσε συζητήσεις: τη χορήγηση εφάπαξ ποσού 1.000 ευρώ σε γυναίκες που θα αποκτήσουν παιδιά, υπό την προϋπόθεση ότι τα παιδιά τους θα μεγαλώσουν και θα φοιτήσουν στο σχολείο του χωριού.Η απόφαση δεν ήρθε τυχαία. Το νηπιαγωγείο της Ωλένης έχει ήδη κλείσει, ενώ το δημοτικό σχολείο βρίσκεται σε οριακό σημείο. Αυτή τη στιγμή φοιτούν μόλις εννέα παιδιά. Τα τρία είναι στην έκτη δημοτικού και σύντομα θα φύγουν για το γυμνάσιο, αφήνοντας πίσω έξι μαθητές. «Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να λειτουργήσει το δημοτικό σχολείο με αυτά τα νούμερα», παραδέχεται ο κ.Δημητρόπουλος.Όπως λέει ο κ.Δημητρόπουλος, όταν ο ίδιος ήταν μαθητής, το σχολείο είχε περίπου 180 παιδιά. «Σήμερα βγαίνεις στην πλατεία και δεν βλέπεις παιδάκια. Δεν ακούς τις φωνές τους, που είναι αυτές που γεμίζουν χαρά ένα χωριό», λέει με εμφανή συγκίνηση.Το ποσό των 1.000 ευρώ, όπως ξεκαθαρίζει, δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας. «Είναι ένα μικρό κίνητρο, ένα λιθαράκι. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Είναι εφάπαξ».Στόχος του είναι να καλυφθούν κάποια πρώτα έξοδα και, κυρίως, να σταλεί ένα μήνυμα ότι η τοπική κοινωνία προσπαθεί να δράσει απέναντι στην τροπή που έχει πάρει η ζωή στο χωριό.Οι προϋποθέσεις είναι σαφείς: η γυναίκα να τεκνοποιήσει και το παιδί να πάει σχολείο στο χωριό. «Δεν θέλω να γεννηθεί το παιδί και την άλλη μέρα να φύγει η οικογένεια. Αυτό που θέλω να πετύχω είναι να μη κλείσει το δημοτικό και, σε δεύτεροχρόνο, να αυξηθεί ο μόνιμος πληθυσμός».Ο πρόεδρος επισημαίνει ότι το ποσό δεν προέρχεται από τη μισθοδοσία του, αλλά από τα οδοιπορικά του, δηλαδή τα έξοδα μετακίνησης. «Ακούστηκε ότι το κάνω για να ξαναβγώ πρόεδρος. Δεν με απασχολεί. Δεν μου αρέσει να τάζω χωρίς να

υλοποιώ», δηλώνει.



Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε δημόσια στην κοπή της πίτας της κοινότητας, παρουσία της δημοτικής αρχής και εκπροσώπων της περιφέρειας. Οι αντιδράσεις των κατοίκων, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν καθολικά θετικές. «Δεν ήθελα να πάρω το εύγε. Ήθελα να μοιραστώ την απόφαση και την ευθύνη».



Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει η εργασία. Η οικονομία του χωριού βασίζεται κυρίως στη σταφίδα και την ελιά, εργασίες εποχικές, που δεν προσφέρουν σταθερό εισόδημα όλο τον χρόνο. «Δεν υπάρχουν συνεχόμενα μεροκάματα. Πώς να έρθει μια νέα οικογένεια;» διερωτάται.



Στην ελιά, όπως λέει, το μεροκάματο μπορεί να φτάσει τα 70 ευρώ, αλλά πρόκειται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Πολλοί κάτοικοι αναγκάζονται να εργάζονται σε οικοδομές σε άλλες περιοχές και να πηγαινοέρχονται, ενώ αρκετές γυναίκες είτε δουλεύουν περιστασιακά σε φυτώρια είτε δεν εργάζονται καθόλου. Στο χωριό λειτουργούν ένα καφενείο, μία ψησταριά και δύο μίνι μάρκετ.



Παρά τις δυσκολίες, υπήρξε ανταπόκριση. Νέοι από το Μεσολόγγι, την Αχαΐα, ακόμη και τη Λάρισα και την Κατερίνη

επικοινώνησαν για να ενημερωθούν. «Το πρώτο βήμα είναι να βρούμε σπίτι και δουλειά», τους απάντησε.



Στην Ωλένη υπάρχουν κλειστά σπίτια, που ανήκουν σε ιδιοκτήτες οι οποίοι ζουν σε άλλες πόλεις ή στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος εξετάζει τρόπους να τους παρακινήσει να τα παραχωρήσουν δωρεάν, ώστε να στεγαστούν νέες οικογένειες. Το μεγάλο αγκάθι, όμως, παραμένει η εξασφάλιση σταθερής εργασίας.



Έκκληση στην πολιτεία



Ο Γιώργος Δημητρόπουλος δεν κρύβει την απογοήτευσή του. «Η ύπαιθρος ερημώνει. Η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τις νέες μητέρες, τα νέα ζευγάρια, να δώσει κίνητρα και υποδομές». Όπως σημειώνει, ένας νέος που φεύγει για την Αθήνα με μισθό 800-900 ευρώ δυσκολεύεται να καλύψει ακόμη και τις βασικές ανάγκες, ενώ στο χωριό, αν έχεις σπίτι και κάποια προϊόντα, έχεις μια στοιχειώδη ασφάλεια. Ακόμη και στοιχειώδεις υποδομές, όπως μια παιδική χαρά, απουσιάζουν. «Ζητάω το

αυτονόητο και ούτε αυτό δεν έχω καταφέρει», λέει.



Το μέλλον είναι αβέβαιο



Ρεαλιστικά, και χωρίς ο πρόεδρος να ωραιοποιεί την κατάσταση λέει, «Δεν το βλέπω καλό το μέλλον του χωριού στα επόμενα πέντε χρόνια, αν δεν αλλάξει κάτι. Αν δεν αυξηθεί ο πληθυσμός, αν δεν γεννηθούν παιδιά, αν δεν υπάρξουν υποδομές, φοβάμαι ότι θα κλείσει και το δημοτικό». Το όραμά του είναι απλό αλλά δύσκολο: να βρουν κίνητρο τα νέα παιδιά να δημιουργήσουν οικογένεια στην Ωλένη και να αυξηθεί ξανά ο πληθυσμός.