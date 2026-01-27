Αύξηση 30% για τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε ο Γεωργιάδης

«Είναι η πρώτη αύξηση μετά από 16 χρόνια και γίνεται χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού» - Με βάση ιταλικό μοντέλο το σχέδιο ώστε οι φαρμακευτικές να διαθέτουν τα φάρμακά τους ταχύτερα στην Ελλάδα