Λύκοι εμφανίστηκαν ξανά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Aνήσυχοι οι κάτοικοι μετά τις επανειλημμένες εμφανίσεις λύκων δίπλα στα σπίτια τους
Αναστατωμένοι είναι οι κάτοικοι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης αφού είδαν αγέλη λύκων να κάνει ξανά την εμφάνισή της το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή.
Το περιστατικό αυτό, που καταγράφηκε στη συμβολή των οδών Μιαούλη και Πυθαγόρα, έρχεται να προστεθεί στα πολλά που έχουν σημειωθεί στην περιοχή τους τελευταίους μήνες, με τους κατοίκους να είναι ανήσυχοι μετά τις επανειλημμένες εμφανίσεις λύκων δίπλα στα σπίτια τους.
Άλλος κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι είδε την αγέλη να εμφανίζεται γύρω στις 6:10 το πρωί σήμερα στην οδό Παλαιολόγου στο ύψος της οδού Αθηνάς ενώ μετά κατευθύνθηκε προς το μονοπάτι που οδηγεί στην οδό Σταδίου.
