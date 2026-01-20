Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Καλλιθέα
Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δοϊράνης λόγω της φωτιάς
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Τρίτης (20/1), μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Καλλιθέα.
Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δοϊράνης και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της οδού Αγίων Πάντων έως την οδό Χαροκόπου.
