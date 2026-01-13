Σε ποια σημεία παραμένουν τα μπλόκα των αγροτών και πού κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα, ποιες εθνικές οδοί είναι ανοιχτές και πού κλείνουν και οι παράδρομοι

Πανελλαδικής Επιτροπής, στους οποίους συμμετέχουν και αγροτοκτηνοτρόφοι από τα Μαλγάρων, των Ευζώνων και του Προμαχώνα. Τις κινητοποιήσεις τους κλιμακώνουν και οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας.



Ειδικότερα οι μπλόκο της Νίκαιας οι οποίοι συντάσσονται με την πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων θα κλείσουν την Εθνική Οδό και τους παρακαμπτήριους δρόμους κατά την διάρκεια της συνάντησης του πρωθυπουργού



αποκλεισμό των διοδίων Μαλγάρων, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας. Από τις 13:30 διακόπηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτό. Η διέλευση των οχημάτων γίνεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, με τον χρόνο επαναλειτουργίας του δρόμου να παραμένει αδιευκρίνιστος, καθώς θα αποφασιστεί σε νέα γενική συνέλευση των αγροτών.



Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών στην Χαλκιδική Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, σε τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών στην Χαλκιδική.



Συγκεκριμένα, από ώρα 14:10 σήμερα (13 Ιανουαρίου 2026) και μέχρι νεωτέρας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το 46,5 έως το 56 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και στις δύο κατευθύνσεις (προς Θεσσαλονίκη και προς Ν. Μουδανιά).







Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, εισέρχονται στην παλαιά εθνική οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης και διαμέσου Ν. Τρίγλιας, Ελαιοχωρείων, Ν. Συλλάτων, εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών από τον κόμβο Γεωπονικών.



Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων Οι συγκεκριμένες κινήσεις αποτελούν συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων, όπου επιβεβαιώθηκε η πρόθεση να μην υπάρξει συμμετοχή στον σημερινό διάλογο με τον πρωθυπουργό. Αιτία αποτέλεσε το γεγονός ότι δεν έγιναν δεκτές οι δύο επιτροπές όπως είχαν προταθεί: μία 25μελής επιτροπή αποκλειστικά από αγρότες και μία 10μελής για την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και την αλιεία. Παρ’ όλα αυτά, υπήρξαν εκπρόσωποι μπλόκων και οργανώσεων που τάχθηκαν υπέρ της συμμετοχής στον διάλογο και αναμένεται να λάβουν μέρος στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.



Κλείσιμο μπλόκο των Μαλγάρων στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα του αγροτικού κινήματος.



Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες έκλεισαν μετά τις 13:00 επ’ αόριστον το τελωνείο για τη διέλευση βαρέων οχημάτων. Στους Ευζώνες, αγρότες – κυρίως από την Παιανία – προχώρησαν σε αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου για χρονικό διάστημα τεσσάρων ωρών.



Αγρότες από τον μπλόκο του πλατυκάμπου σε λίγη ώρα αποκλείουν το συγκεκριμένο κόμβο στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας-Βόλου.



Αποκλεισμός στον κόμβο Τρίγλιας Σε αποκλεισμό επ’ αόριστον του κόμβου της Τρίγλιας, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, προχώρησαν από τις 14:00 αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού Χαλκιδικής, έπειτα από απόφαση γενικής συνέλευσης. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής είχαν αποχωρήσει από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 έχουν στήσει νέο μπλόκο στον κόμβο της Νέας Τρίγλιας.



Οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό. Ωστόσο, στις 17:00 έχει προγραμματιστεί συνέλευση αγροτοκτηνοτρόφων στην αίθουσα του πρώην δημαρχείου Χαλκηδόνας, με στόχο να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις.



Παραμένει σε ισχύ το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες βασικές οδικές αρτηρίες. Για σήμερα δεν έχει προγραμματιστεί κάποια κινητοποίηση, ενώ οι παραγωγοί αναμένεται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στον Λαγκαδά. Παράλληλα, παραμένει και το μπλόκο στα Φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, το οποίο έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών του Νομού Χαλκιδικής.



Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα εξακολουθούν να βρίσκονται παρατεταγμένα στα Πράσινα Φανάρια, ενώ αντιπροσωπεία των αγροτών έχει μεταβεί στην Αθήνα μαζί με συναδέλφους τους από άλλες περιοχές της χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι επόμενες κινήσεις τους σε επίπεδο κινητοποιήσεων θα αποφασιστούν σε γενική συνέλευση μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.



Ημαθία – Πέλλα – Πιερία Στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας με κατεύθυνση προς Βέροια, παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των παραγωγών, χωρίς να έχει προχωρήσει κάποιος αποκλεισμός. Αντιπροσωπεία τους βρίσκεται επίσης στην Αθήνα για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.



Οι αγρότες της Ημαθίας παραμένουν στον κόμβο της Κουλούρας και αναμένεται εντός της ημέρας να λάβουν τελικές αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειές τους, χωρίς να περιλαμβάνεται αποκλεισμός δρόμου.



Συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.



Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και στη Σκύδρα, ενώ συνεχίζεται το μπλόκο των αγροτών από τον Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας. Οι παραγωγοί της Έδεσσας εξακολουθούν να βρίσκονται στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».



Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, πραγματοποιώντας καθημερινά συμβολικές κινητοποιήσεις.



Καβάλα – Δράμα Στον Νομό Καβάλας παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Χρυσούπολη, στον κόμβο Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, όπου οι παραγωγοί μετακινήθηκαν αιφνιδιαστικά χθες από το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για σήμερα το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί γενικές συνελεύσεις, κατά τις οποίες θα καθοριστεί η περαιτέρω στάση τους, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και συμβολικές κινητοποιήσεις.



Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα και στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού.



Τέλος, αγρότες στη Δράμα συνεχίζουν συμβολικούς αποκλεισμούς στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, σε κομβικό σημείο που συνδέει τους οικισμούς της περιοχής και οδηγεί τόσο προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα του Εξαπλάτανου, όσο και προς την πόλη της Δράμας.