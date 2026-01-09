Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Τραγωδία στη Σάμο: Βρέθηκε νεκρή 7χρονη από το Σουδάν που είχε πέσει από βάρκα με μετανάστες ανήμερα τα Χριστούγεννα
Την ανήλικη αναγνώρισε από τα ρούχα της η μητέρα της
Μια τραγική ιστορία φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τον εντοπισμό μιας σορού ανήλικης σε προχωρημένη σήψη στην παραλία της περιοχής «Ψιλή Άμμος» Παλαιοκάστρου στη Σάμο.
Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό η σορός αναγνωρίστηκε ως ένα 7χρονο κορίτσι από το Σουδάν το οποίο ανήμερα Χριστούγεννα είχε πέσει στο νερό από βάρκα που μετέφερε παράνομους μετανάστες ανοιχτά από το Φαρμακονήσι.
Τότε το λιμενικό είχε ενημερώσει η μητέρα της 7χρονης, η οποία ήταν και αυτή που την αναγνώρισε από τα ρούχα που φορούσε το κορίτσι τη μοιραία ημέρα.
Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής
