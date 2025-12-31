Άλμα στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων στην Αττική τα τελευταία δύο χρόνια
Άλμα στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων στην Αττική τα τελευταία δύο χρόνια

Η Αττική επί Νίκου Χαρδαλιά έχει περάσει στην κορυφή της κατάταξης πανελλαδικά όσον αγορά στην απορρόφηση και συμβασιοποίηση

Σημαντική βελτίωση στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων καταγράφει η Περιφέρεια Αττικής τα χρόνια που περιφερειάρχης είναι ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2024. Τα συγκριτικά στοιχεία της διετίας δείχνουν σαφή και μετρήσιμη μεταβολή τόσο στη συμβασιοποίηση έργων όσο και στις πραγματοποιημένες δαπάνες.

Στην έναρξη της θητείας του, την 1/1/2024, η Αττική βρισκόταν στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης ως προς τις συμβάσεις, με ποσοστό μόλις 10,82%, καταλαμβάνοντας την 6η θέση μεταξύ των Περιφερειών. Στο σκέλος των δαπανών, δηλαδή της πραγματικής απορρόφησης πόρων, το ποσοστό διαμορφωνόταν στο 5,28%, τοποθετώντας την Περιφέρεια στην 3η θέση, αλλά σε χαμηλά απόλυτα επίπεδα.

Δύο χρόνια αργότερα, στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η εικόνα έχει αλλάξει ριζικά. Η Αττική καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό συμβασιοποίησης έργων πανελλαδικά, φτάνοντας στο 61,10%, από 10,82% στην αρχή της περιόδου. Πρόκειται για αύξηση άνω των 50 ποσοστιαίων μονάδων, που την ανεβάζει στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των Περιφερειών.

Παράλληλα, έντονη είναι και η άνοδος στις δαπάνες. Από το 5,28% στις αρχές του 2024, η απορρόφηση φτάνει στο 35,39% στο τέλος του 2025, με την Αττική να καταλαμβάνει πλέον τη δεύτερη θέση πανελλαδικά, οριακά πίσω από την Πελοπόννησο. Το ποσοστό αυτό την τοποθετεί πάνω από μεγάλες Περιφέρειες, όπως η Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Ελλάδα.

