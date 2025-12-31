Άλμα στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων στην Αττική τα τελευταία δύο χρόνια

Σημαντική βελτίωση στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων καταγράφει η Περιφέρεια Αττικής τα χρόνια που περιφερειάρχης είναι ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2024. Τα συγκριτικά στοιχεία της διετίας δείχνουν σαφή και μετρήσιμη μεταβολή τόσο στη συμβασιοποίηση έργων όσο και στις πραγματοποιημένες δαπάνες.η Αττική βρισκόταν στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης ως προς τις συμβάσεις, με ποσοστό μόλις 10,82%, καταλαμβάνοντας την 6η θέση μεταξύ των Περιφερειώνδηλαδή της πραγματικής απορρόφησης πόρων, το ποσοστό διαμορφωνόταν στο 5,28%, τοποθετώντας την Περιφέρεια στην 3η θέση, αλλά σε χαμηλά απόλυτα επίπεδα.Δύο χρόνια αργότερα, στις 31 Δεκεμβρίου 2025,Η Αττική καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό συμβασιοποίησης έργων πανελλαδικά,. Πρόκειται για αύξηση άνω των 50 ποσοστιαίων μονάδων, που την ανεβάζει στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των Περιφερειών.Παράλληλα, έντονη είναι και η άνοδος στις δαπάνες., η απορρόφησημε την Αττική να καταλαμβάνει πλέον τη δεύτερη θέση πανελλαδικά, οριακά πίσω από την Πελοπόννησο. Το ποσοστό αυτό την τοποθετεί πάνω από μεγάλες Περιφέρειες, όπως η Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Ελλάδα.