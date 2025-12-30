Κάλαντα Πρωτοχρονιάς: Οι στίχοι και η ημέρα που τα ακούμε

Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα Μακεδονίας

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στη Θράκη

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς Ικαρίας

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στην Κέρκυρα

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στη Χίο

Ποντιακά Κάλαντα Πρωτοχρονιάς

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στη Χίο (παραλλαγή)

Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα στην Κεφαλονιά

Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα στην Κρήτη

Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα της Ηπείρου

Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα σε Πάρο - Αντίπαρο

εκκλησιά με τ’ άγιο θρόνο.Αρχή που βγήκε ο Χριστός,άγιος και πνευματικός,στη γη στη γη να περπατήσει,και να μας καλοκαρδίσει.Άγιος Βασίλης έρχεται,και δεν μας καταδέχεται,από από την Καισαρεία,σ’ εισ’ αρχόντισσα κυρία.Βαστάει εικόνα και χαρτί,ζαχαροκάντιο ζυμωτή,χαρτί χαρτί και καλαμάρι,δες και με το παλικάρι.Το καλαμάρι έγραφε,τη μοίρα μου την έγραφε,και το και το χαρτί ομίλει,Άγιέ μου καλέ Βασίλη.Τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα της Μακεδονίας αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της πλούσιας παράδοσής της.Ήρθε πάλι νέο έτος εις την πρώτη του μηνός,ήρθα να σας χαιρετήσω, δούλος σας ο ταπεινός.Ο Βασίλειος ο Μέγας, ιεράρχης θαυμαστός,εις την οικογένειά σας να ‘ναι πάντα βοηθός.Τα παιδιά εις το σχολείο να πηγαίνουνε συχνά,να μαθαίνουνε το βίο, της πατρίδας τα ιερά.Και για τους ξενιτεμένους έχω να σας πω πολλά,σας αφήνω «καληνύχτα», και του χρόνου με υγειά.Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς τραγουδιούνται σε πολλές περιοχές της Θράκης και αναδεικνύουν την προσφυγική σύνδεση της περιοχής με τις πανάρχαιες πατρογονικές εστίες της Ανατολικής Ρωμηλίας και της Ανατολικής Θράκης.Άγιου Βασίλης έρχιτι από την Καισαρεία,βαστάει εικόνα κι χαρτί, χαρτί και καλαμάρτου καλαμάρι έγραφι κι του χαρτί μιλούσι,Βασίλη μ’ πόθιν έρχισι κι πόθιν κατηβαίνεις.Από τη μάνα μ’ έρχομι κι στο σχολειό πηγαίνω,κάτσε να φάς κάτσε να πιείς, κάτσε να τραγουδήσεις.Ιγώ γράμματα μάθηνα τραγούδια δεν ηξέρω,και σαν ηξέρεις γράμματα πες μας την αλφαβήτα.Κι στο ραβδί τ’ ακούμπησε να πει την αλφαβήτα,κι το ραβδί τ’ ήταν ξηρό κι βλάστησε κλωνάρια.Και πάνω στα κλωνάρια του πέρδικες κελαηδούσαν,δεν ήταν μόνο πέρδικες ήταν κι περιστέρες…Κατέβ’καν πέρδικες να πιουν κι να γεμίσουν,να βρέξουν τον αφέντη μας τον πολυχρονεμένο.Αν έχεις γρόσια δώσι τα, φλουριά μην τα λυπάσαι,κι αν έχεις μισοδέκατο δώστο στον Άη Βασίλη.Σ’αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε πέτρα να μη ραγίσει,κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει.Τα κάλαντα των νησιών ξεχωρίζουν κατά την ερμηνεία των καλαντιστών. Προτιμούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στο να παινέψουν τον ακροατή παρά να αφηγηθούν γεγονότα.Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, ψηλή μου δεντρολιβανιά,κι αρχή καλός μας χρόνος, εκκλησιά με τ’ άγιος θρόνος.Άγιος Βασίλης έρχεται από τον κάβο Πάπα,βαστάει και στην πλάτη του μια μαλλιαρή θυλάκα,να βάλει μέσα τα ψωμιά, τις τηγανίτες, τα λεφτά.Εσένα αφέντη, πρέπει σου καρέκλα καρυδένια,για ν’ ακουμπάς τη μέση σου τη μαργαριταρένια.κάλαντα ικαρίαςΚαι πάλι ξαναπρέπει σου, βάλε στραβά το φέσι σου,και δίπλα το βρακί σου, να σκάσουν οι εχθροί σου.Πολλά είπαμε τ’ αφέντη μας, ας πούμε της κυράς μας.Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά ταπανοφρύδα,που έχεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι στήθος,και του κοράκου τα φτερά τα ‘χεις ταπανοφρύδια.Που όταν λουστείς και χτενιστείς και πας στην εκκλησιά σου,η στράτα ρόδα γέμισε απ’ την περπατησιά σου.Πολλά ‘παμε και της κυράς, ας πούμε και της κόρης.Έχεις και κόρη όμορφη, που δεν έχει ιστορία,ούτε στην Πόλη βρίσκεται, ούτε στη Βενετία.Έχεις και κόρη όμορφη, βάλτηνε στο ζεμπίλι,και κρέμασέτηνε ψηλά, να μη τη φάν’ οι ψύλλοι.Πολλά ‘παμε, πολλά ‘παμε, μα δε μας εκεράσατε,κι αν ακόμα θε να πούμε, βάλτε μας κρασί να πιούμε.Εφάγαμε τον πετεινό, να φάμε και την κότα,και δώστε το φλουράκι μας, να πάμε σ’ άλλη πόρτα.Οι εορταστικές συνήθειες πραγματοποιούνται σε εξαιρετικό βαθμό στην Κέρκυρα καθώς η αγάπη των κατοίκων της για την παράδοση είναι μεγάλη.Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, πρώτη του Γεναρίου,αύριο ξημερώνεται τ’ Αγίου Βασιλείου.Άγιος Βασίλης έρχεται, από την Καισαρεία,βαστάει εικόνα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι.Το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί μιλούσε:-Βασίλη πόθεν έρχεσαι και πόθε κατεβαίνεις;-Από τη μάνα μ’ έρχομαι και στο σχολειό πηγαίνω,να μάθω τ’ Άγια γράμματα και τ’ Άγιο Ευαγγέλιο.Σ’ αυτήν την πόρτα που ήρθαμε, πέτρα να μη ραγίσει,κι ο νοικοκύρης του σπιτιού, χρόνια πολλά να ζήσει.Να ζήσει χρόνους εκατό, και να τους απεράσει,και στων παιδιών του τις χαρές, κουφέτα να μοιράσει.Κυρά χρυσή, κυρ’ αργυρή, κυρά μαλαματένια,που σε χτενίζουν άγγελοι με τα χρυσά τους χτένια.Άνοιξε το πουγκάκι σου το μαργαριταρένιο,και δώσε μ’ ένα τάλιρο, ας είναι κι ασημένιο.Και τώρα καληνύχτα σας, καλό ξημέρωμά σας,κι ο Άγιος Βασίλειος να είναι βοήθειά σαςΤα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα της Χίου ψάλλονται συνήθως το βράδυ, συνοδευόμενα από ομοίωμα πολεμικού ή επιβατικού καραβιού, κανόνι και σφυρίχτρα.Καλησπερίζω φέρνοντας αγέρα μυρωμένοκάλαντα χίουαπ' τ' αφρισμένα κύματα χιλιοτραγουδισμένοΆγιε μου Βασιλάκη μου και Άγιε μου Νικόλαπροστάτευε τους ναυτικούς την ώρα του κυκλώναΧρόνια Πολλά να ΄στε καλά και σεις και οι δικοί σαςνα ρθούνε τα ξενάκια σας κι όλοι οι ναυτικοί σαςΣε όλους σας ευχόμαστε αγάπη ειρήνη υγείακαλή καρδιά χαμόγελο και Θεία ευλογίαΆρχιμηνιά κι αρχιχρονιάψιλή μου δεντρολιβανιάκι αρχή κι αρχή του Γεναρίουτου Μεγάλου ΒασιλείουΒασίλη μ απο που 'ρχεσαικι από κι από που κατεβαίνειςκαι βαστάς και βαστάς ρόδα και ραίνειςΚάτσε να φας κάτσε να πιειςΚάτσε τον πόνο σου να πειςΚάτσε κάτσε να τραγουδήσειςκαι να μας καλωσορίσειςΚι έβγα κι έβγα να μας κεράσειςπου να ζεις και να γεράσειςΣτον Πόντο, τα ποντιακά κάλαντα συνοδεύονται από τα τοπικά μουσικά όργανα όπως ο ασκός, η ποντιακή λύρα και η φλογέρα.Αρχή κάλαντα (κι αρχή του χρόνου – δις)Πάντα Κάλαντα, (πάντα του χρόνου-δις)Αρχή μήλον έν’ (κι αρχή κυδών έν’-δις)Κι αρχή βάλσαμον (το μυριγμένον-δις)Εμυρίστεν ατο (ο κόσμος όλεν-δις)Για μυρίστ’ ατο κι εσύ αφέντα – καλέ μ’ αφένταΈρθαν καλά παιδία ’ς σην πόρταν – και ξαν ’ς σην πόρτα σ’Άψον το κερί σ’ (κι έλα ’ς σην πόρτα σ’-δις)Χα μηλόπα, χα ξερά τζιρόπα – ξερά τζιρόπαΧα ξερά, μαύρα κοκκυμελόπα – κοκκυμελόπαΤην καλησπέρα σου ‘φεραέλα να τηνε πάρειςμε ρόδα και τριαντάφυλλαέλα να τηνε ράνεις.(για γιο που σπουδάζει)Έχεις και γιο και μονογιόκάλαντα χίουκαι γιο και παλληκάρινα τον αξιώσει ο Θεόςνα κάμει ένα καράβι.Η πλώρη νάναι μάλαμα,η πρύμνη νάναι ασήμικαι στα σιδεροκάταρτανάν’ ο Αγιος Βασίλης.Κοκώνα μου των κοκονώνκοκώνα των κοκόνωντον κανακάρη που κρατάςνα κάνεις μ’ έναν πόνο.Νάμουνα πετροκότσυφαςνάχα κερένια μύτηνα σούφερνα το γιόκα σου (ή άντρα σου)απόψε μέσ’ το σπίτι.Ψάξε μεσ’το σακκάκι σουτο χρυσοκεντημένοκι’ άνοιξε το πουγκάκι σουτο μαργαριταρένιο.Κι’ αν έχει ασήμι ρίξε τοαφέντη να το δούμεκι’ αν έχεις και γλυκό κρασίφέρε το να το πιούμε.Σ’ αυτό το σπίτι πούρθαμετα ράφια είν’ ασημένιατού χρόνου σαν ξανάρθουμενάναι μαλαματένια.Σ’ αυτό το σπίτι πούρθαμεπέτρα να μη ραγίσεικι’ ο νοικοκύρης κι’ η κυράχρόνια πολλά να ζήσει.Με ιδιαίτερη τοπική μελωδία και στίχους, ψάλλονται τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα της Κεφαλονιάς σε κάθε γωνιά της.Άγιος Βασίλης έρχεται, Γενάρης ξημερώνει,Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα στην Κεφαλλονιάο μήνας που μας έρχεται, το χρόνο φανερώνει.Τρα λα λα λα λα λα λα λα λαΤρα λα λα λα λα λα λα λαΤην άδεια γυρεύουμε, στο σπίτι σας να μπούμε.τον Άγιο με όργανα, και με φωνές να πούμε.Τρα λα λα λα λα λα λα λα λαΤρα λα λα λα λα λα λα λαΕκοίταξα στον ουρανό, και είδα δυο λαμπάδες,και με το καλωσόρισμα, καλές σας εορτάδες.Τρα λα λα λα λα λα λα λα λαΤρα λα λα λα λα λα λα λαΚαι πάλι ξανακοίταξα, και είδα δυο στεφάνια,και με το καληνύχτισμα, καλά σας Θεοφάνεια.Τρα λα λα λα λα λα λα λα λαΤρα λα λα λα λα λα λα λαΠαραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Κρήτη, ψάλλονται διάφορες παραλλαγές στα κάλαντα. Μερικές από αυτές είναι οι παρακάτω:Α’ παραλλαγήΤαχειά ταχειά ν’ αρχιχρονιά κι αρχή του Γεναρίου,αύριο ξημερώνεται τ’ Αγίου Βασιλείου.Πρώτα που βγήκεν ο Χριστός στη γη να περπατήσει,εβγήκε και χαιρέτησε όλους τους ζευγολάτες.Τον πρώτο που χαιρέτησε ήταν o Άγιος Βασίλης– Καλώς τα κάνεις Βασιλειό, καλόν ζευγάριν έχεις;-Καλό το λες αφέντη μου καλό και ευλογημένο,που το ‘βλογά η χάρη σου με το δεξιό σου χέρι,με το δεξιό με το ζερβό με το μαλαματένιο.-Για πες μου Αη Βασίλη μου πόσα μουζούρια σπέρνεις;-Σπέρνω σταράκι δώδεκα, κριθάρι δέκα πέντεταή και ρόβι δεκαοχτώ κι από νωρίς στο στάβλο.Εθέρισα κι αλώνεψα κι έκαμα χίλια μόδια,και τα κορκοσκινίσματα χίλια και πεντακόσια.Μα τ’ άλλα δεν εμέτρησα γιατί Χριστός επέρνα,και κειά που στάθην’ ο Χριστός χρυσόν δεντρίν εβγήκεν,και κειά που μεταπάτησε χρυσό κυπαρισσάκι,Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα στην Κρήτηπου ‘χε στην μέση τον σταυρό και στην κορφή την βρύση,στα μεσοκλωναράκια του πέρδικα κακαρίζει.-Κακάριζε κακάριζε πέρδικα κορωνάτη,μα επά τον έχουν τον υγιό, το μοσχοκανακάρη.Β’ παραλλαγήΤαχιά ταχιά ειν’ αρχιμηνιά, ταχιά ειν’ αρχή του χρόνου,ταχιά ειν’ όπου περπάτησε αφέντης μου στον κόσμο.Και βγήκε και χαιρέτησε όλους τους ζευγολάτες,κι ο πρώτος που χαιρέτησε ήταν ο Άγιος Βασίλης.– Ώρα καλή σου βασιλιά τι σπέρνεις την ημέρα,με το στραβό, με το κουτσό με το στεφανοκέρι;– Σπέρνω κριθάρι δώδεκα και στάρι δεκαπέντε,ταγί και ρόβι δεκαοχτώ κι από νωρίς στο στάβλο.Μουζούρι στάρι έσπειρα κάτου στο περιγιάλι,και ωτί τ’ ανεργιαστήκανε περδίκια και λαγούδια.– Στένω βροχάδες για λαγούς και πλάκες για περδίκια,ούτε λαγούδια έπιασα, ούτε λαγούδια πιάνω.Επά που καλαντρίσαμε καλά μας επληρώσαν,πολλά να έχει τα έχη τους και τα ποδόματά τους.Και αν έχουν και αρσενικό παιδί στη σέλα καθισμένο,να σιέται να λυγίζεται να πέφτει το λογάδι,να το μαζώνει η μάνα του, να ‘χει χαρά μεγάλη.– Άψε Βαΐτσα το κερί, άψε και το λυχνάρι,και κάτσε και ντουσούντιζε ίντα θα μας εφέρει.Ηπειρωτικα Κάλαντα ΠρωτοχρονιάςΓια πα και για λουκάνικο, κι απ’ αγριμιού κομμάτι,κι από τη μαύρη όρνιθα κανένα αυγουλάκι,κι αν το ‘κανε κι η γαλανή ας είναι ζευγαράκι.Μία από τις πολυάριθμες παραλλαγές καλάντων που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα είναι τα Ηπειρώτικα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.Άι Βασίλης έρχεται Γενάρης ξημερώνειΒασίλη μ’ πούθεν έρχεσαι κι απούθε κατεβαίνεις.Από τη μάνα μ’ έρχομαι και στο σχολειό πηγαίνωΒασίλη αν ξέρεις γράμματα, πες μας την αλφαβήτα.Και στο ραβδί π’ ακούμπησε, να πει την αλφαβήτα,Και το ραβδί τ’ εβλάστησε και έβγαλε κλωνάρια.και πάνω στα κλωνάρια του πέρδικες κελαηδούσανΔεν ήταν μόνο πέρδικες, ήταν και περιστέρια.