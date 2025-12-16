Την εξαίρεση των προσωπικών ιατρών από την υποχρέωση των κατ’ οίκον επισκέψεων ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Η επιστολή του ΙΣΑ έρχεται σε συνέχεια της επαναδιατύπωσης της θέσης του κ. Γεωργιάδη υπέρ της εξαίρεσης των προσωπικών ιατρών από την υποχρέωση διενέργειας κατ' οίκον επισκέψεων