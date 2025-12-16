Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Την εξαίρεση των προσωπικών ιατρών από την υποχρέωση των κατ’ οίκον επισκέψεων ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
Η επιστολή του ΙΣΑ έρχεται σε συνέχεια της επαναδιατύπωσης της θέσης του κ. Γεωργιάδη υπέρ της εξαίρεσης των προσωπικών ιατρών από την υποχρέωση διενέργειας κατ' οίκον επισκέψεων
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιαδη, ζητώντας να ισχύσει άμεσα εξαίρεση των προσωπικών ιατρών από την υποχρέωση των κατ' οίκον επισκέψεων.
Η επιστολή αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης παρέμβασής του υπουργού Υγείας, με την οποία επαναδιατυπώνει τη θέση του υπέρ της εξαίρεσης των προσωπικών ιατρών από την υποχρέωση διενέργειας κατ' οίκον επισκέψεων.
Όπως αναφέρει ο ΙΣΑ, η εφαρμογή της συγκεκριμένης υποχρέωσης «είναι στην πράξη προβληματική και ανεφάρμοστη. Οι προσωπικοί ιατροί καλούνται είτε να διακόπτουν τη λειτουργία των ιατρείων τους, είτε να πραγματοποιούν κατ' οίκον επισκέψεις εκτός του ωραρίου εργασίας τους, γεγονός που συνεπάγεται σοβαρή επιβάρυνση του εργασιακού τους χρόνου και δυσχεραίνει την ομαλή παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας».
Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:
«Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 23042/20.11.2025 προηγούμενης επιστολής μας σχετικά με το θέμα των κατ' οίκον επισκέψεων των προσωπικών ιατρών, σας επισημαίνουμε ότι η θέση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι να εξαιρεθούν οι προσωπικοί ιατροί από την υποχρέωση των κατ' οίκον επισκέψεων.
Και τούτο δεδομένου ότι για την υλοποίησή των επισκέψεων, οι ιατροί θα πρέπει ή να διακόπτουν τη λειτουργία του ιατρείου τους ή να μεταβαίνουν στην οικία των ασθενών μετά τις ώρες του ιατρείου τους, επιβαρύνοντας έτσι το εργασιακό τους ωράριο. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ασθενών αναγκάσθηκαν να εγγραφούν, λόγω έλλειψης διαθέσιμων ιατρών, σε προσωπικούς ιατρούς που βρίσκονται γεωγραφικά μακριά από την οικία τους».
