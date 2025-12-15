Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Αστυνομικοί βρήκαν σε μπαρ στον Πειραιά να έχει δοθεί αλκοόλ σε 10 ανήλικους, συνελήφθη ο 47χρονος υπεύθυνος
Στη σύλληψη του υπεύθυνου ενός μπαρ στον Πειραιά για παράβαση του νόμου περί απαγόρευσης πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους προχώρησαν αστυνομικοί τα ξημερώματα της Κυριακής.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και της Ο.Π.Κ.Ε. που εντόπισαν μέσα στο μπαρ συνολικά 10 ανήλικους στους οποίους είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.
Σε βάρος του 47χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.
Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ «ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους».
