Αστυνομικοί βρήκαν σε μπαρ στον Πειραιά να έχει δοθεί αλκοόλ σε 10 ανήλικους, συνελήφθη ο 47χρονος υπεύθυνος
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και της Ο.Π.Κ.Ε.

Στη σύλληψη του υπεύθυνου ενός μπαρ στον Πειραιά για παράβαση του νόμου περί απαγόρευσης πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους προχώρησαν αστυνομικοί τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και της Ο.Π.Κ.Ε. που εντόπισαν μέσα στο μπαρ συνολικά 10 ανήλικους στους οποίους είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Σε βάρος του 47χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ «ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους».
