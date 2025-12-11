Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Ιωάννινα: Θρίλερ με 34χρονο που βρέθηκε νεκρός σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα
Ο θάνατος αποκαλύφθηκε αφού ανησύχησε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού καθώς είχε καιρό να επικοινωνήσει μαζί του
Νεκρός σε κατάσταση προχωρημένης σήψης στο σπίτι του σε συνοικία των Ιωαννίνων βρέθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης ένας 34χρονος.
Ο θάνατος του 34χρονου αποκαλύφθηκε όταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ανησύχησε καθώς είχε καιρό να επικοινωνήσει μαζί του και ειδοποίησε την Αστυνομία.
Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι βρήκαν τον νεαρό άνδρα νεκρό στο κρεββάτι του.
Τον χρόνο και τα ακριβή παθολογικά αίτια θανάτου του 34χρονου με καταγωγή από περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας θα φωτίσει η ιατροδικαστική εξέταση.
