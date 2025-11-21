Φωτιά στον Πατσίδερο Ηρακλείου - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κρήτη Ηράκλειο

Φωτιά στον Πατσίδερο Ηρακλείου - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ομάδα ΕΜΟΔΕ

Φωτιά στον Πατσίδερο Ηρακλείου - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
1 ΣΧΟΛΙΟ
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) σε πλαγιά κοντά στον Πατσίδερο Ηρακλείου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής και 1 ομάδα ΕΜΟΔΕ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της φωτιάς.

Ειδήσεις σήμερα

Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων

Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης