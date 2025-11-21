Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Φωτιά στον Πατσίδερο Ηρακλείου - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά στον Πατσίδερο Ηρακλείου - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ομάδα ΕΜΟΔΕ
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) σε πλαγιά κοντά στον Πατσίδερο Ηρακλείου στην Κρήτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής και 1 ομάδα ΕΜΟΔΕ.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της φωτιάς.
