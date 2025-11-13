Μπαίνουν κάμερες που θα φωτογραφίζουν και τους οδηγούς

Με την ψήφισή του λοιπόν, το σύστημα αποκτά επιτέλους πλήρη νομική υπόσταση και μπορεί να λειτουργήσει όπως συμβαίνει σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, οτι το νέο πληροφοριακό περιβάλλον δεν έχει καμία σχέση με τα παλιά, αποσπασματικά συστήματα. Είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται ενιαίο πλαίσιο ώστε οι κάμερες να καταγράφουν παραβάσεις και να εκδίδονται αυτόματα κλήσεις που φτάνουν στον παραβάτη χωρίς καθυστερήσεις και χαμένες διαδικασίες.

Και σήμερα υπάρχουν κάμερες, αλλά για χρόνια έμεναν σχεδόν ανενεργές. Οι εικόνες καταγράφονταν, όμως οι κλήσεις δεν προχωρούσαν, καθώς η γραφειοκρατία καθιστούσε την επιβολή προστίμων σχεδόν αδύνατη. Όπως εξήγησε ο υπουργός, αυτό το καθεστώς τελειώνει. Οι δοκιμές που ήδη τρέχουν σε κομβικά σημεία της Αττικής έχουν αποδείξει ότι το νέο σύστημα λειτουργεί και σύντομα θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι πολλές κάμερες ήδη δουλεύουν και καταγράφουν παραβάσεις, ενώ τις επόμενες ημέρες ενεργοποιούνται οκτώ νέες συσκευές τελευταίας γενιάς, από δύο διαφορετικούς κατασκευαστές, ώστε να μην υπάρχει καμία εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή.