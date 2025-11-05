Φωτογραφίες: Το φεγγάρι του Κάστορα πλημμυρίζει τον ουρανό, είναι η μεγαλύτερη πανσέληνος του 2025
ΕΛΛΑΔΑ
Πανσέληνος Κάστορας Φεγγάρι

Φωτογραφίες: Το φεγγάρι του Κάστορα πλημμυρίζει τον ουρανό, είναι η μεγαλύτερη πανσέληνος του 2025

Το φετινό φεγγάρι του Κάστορα δεν είναι μια συνηθισμένη πανσέληνος αφού είναι η μεγαλύτερη και πιο φωτεινή του έτους

Φωτογραφίες: Το φεγγάρι του Κάστορα πλημμυρίζει τον ουρανό, είναι η μεγαλύτερη πανσέληνος του 2025
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η πανσέληνος του Νοεμβρίου φωτίζει τον ουρανό σήμερα Τετάρτη. Πρόκειται για υπερπανσέληνο, την τελευταία του φθινοπώρου που φαίνεται μεγαλύτερη και πιο φωτεινή από τις υπόλοιπες του έτους.

Η πανσέληνος ονομάστηκε από τους ιθαγενείς της Αμερικής «φεγγάρι του Κάστορα» γιατί συνδέεται με την εποχή, που οι κάστορες είναι πιο δραστήριοι και οι κυνηγοί έστηναν παγίδες, πριν παγώσουν τα νερά.

Η έλευση του «φεγγαριού του Κάστορα» συμβολίζει την προετοιμασία και την αντοχή να ετοιμαστούμε για τον χειμώνα που έρχεται.

Το φετινό φεγγάρι του Κάστορα δεν είναι μια συνηθισμένη πανσέληνος αφού είναι η μεγαλύτερη και πιο φωτεινή του έτους.

Η πανσέληνος συμβαίνει τη στιγμή που η Σελήνη βρίσκεται στο περίγειο της τροχιάς της, δηλαδή στο πλησιέστερο σημείο από τη Γη, περίπου 356.980 χιλιόμετρα μακριά. Λόγω αυτής της εγγύτητας, το φεγγάρι φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερο και έως και 30% πιο φωτεινό από το συνηθισμένο.

Δείτε φωτογραφίες από την υπερπανσέληνο στην Αργολίδα: 

Φωτογραφίες: Το φεγγάρι του Κάστορα πλημμυρίζει τον ουρανό, είναι η μεγαλύτερη πανσέληνος του 2025
Φωτογραφίες: Το φεγγάρι του Κάστορα πλημμυρίζει τον ουρανό, είναι η μεγαλύτερη πανσέληνος του 2025
Φωτογραφίες: Το φεγγάρι του Κάστορα πλημμυρίζει τον ουρανό, είναι η μεγαλύτερη πανσέληνος του 2025

Ειδήσεις σήμερα:

«Με μαστίγωσαν παντού»: 38χρονη μιλά για την ομηρεία της στο Ιράκ και αποκαλύπτει πώς γλίτωσε με κωδικοποιημένα μηνύματα σε βίντεο

Ούτε μία άδεια ασύλου για τους μετανάστες από Λιβύη - «Πιλότος» για τη διαχείριση των ροών η δομή της Σιντικής με 148 συνοριοφύλακες

Ράμα Ντουβάτζι: Ποια είναι η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης