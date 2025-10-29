Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Απατεώνες στην Ξάνθη έταζαν διαγραφή χρέους στην εφορία και άρπαζαν χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα - Είχαν ακόμη και λίρες
Πέντε τα θύματα των απατεώνων - Τους συνέλαβαν στην Εγνατία Οδό
Στη σύλληψη τριών απατεώνων οι οποίοι κατάφεραν να αρπάξουν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες από τα θύματά τους υποδυόμενοι τους λογιστές, προχώρησαν αστυνομικοί από την Ξάνθη.
Ειδικότερα, έπειτα από την εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, προσποιούμενοι τον λογιστή και με το πρόσχημα είτε διαγραφής χρέους στην εφορία είτε χορήγησης οικονομικής απολαβής, κατάφεραν σε πέντε περιπτώσεις, να εξαπατήσουν πέντε ημεδαπούς, αποσπώντας τους συνολικά διάφορα χρυσαφικά – κοσμήματα, συνολικής δηλωθείσης αξίας 24.500 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 13.800 ευρώ και 30 χρυσές λίρες.
Στο πλαίσιο των επιστάμενων ερευνών και αναζητήσεων οι αστυνομικοί εντόπισαν την 27-10-2025 το μεσημέρι, στην Εγνατία οδό Ξάνθης – Καβάλας, ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις από τους δράστες οι οποίοι και συνελήφθησαν, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε ένα τσαντάκι που περιείχε πλήθος χρυσαφικών και τιμαλφών, τα οποία αποδόθηκαν στους παθόντες.
Επιπλέον, από την οικία και την κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν συνολικά μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των 10.550 ευρώ, χρυσαφικά – τιμαλφή μέρος των οποίων αποδόθηκαν στους παθόντες και κινητά τηλέφωνα. Επίσης κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τους απατεώνεςΣυνελήφθησαν την Δευτέρα 27-10-2025 το μεσημέρι στην Εγνατία οδό Ξάνθης – Καβάλας, από τους παραπάνω αστυνομικούς τρεις ημεδαποί – μέλη εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες και σε βάρος του σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει δύο ακόμη ημεδαπούς συνεργούς τους.
