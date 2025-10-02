Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Ιδού που είναι οι 24ωρες κάμερες καταγραφής και βεβαίωσης παραβάσεων
Οι νέες κάμερες καταγραφής παραβάσεων μπήκαν για τα καλά στην καθημερινότητα των οδηγών της Αττικής και ήδη «γράφουν». Το εκτεταμένο δίκτυο που τέθηκε σε λειτουργία παρακολουθεί κρίσιμους κόμβους και κεντρικές αρτηρίες.
Οι συσκευές αυτές καταγράφουν την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση χωρίς ζώνη ασφαλείας ή κράνος, αλλά και τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Σημεία όπως η λεωφόρος Κηφισού, η Αλεξάνδρας, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Κατεχάκη, η Πειραιώς, η Αθηνών και δεκάδες ακόμη κομβικά σημεία στο λεκανοπέδιο βρίσκονται πλέον υπό διαρκή επιτήρηση, σε όλες τις κατευθύνσεις και στα περισσότερα ρεύματα κυκλοφορίας.
Πρακτικά, για τον οδηγό οι νέες κάμερες σημαίνουν ότι κάθε παράβαση καταγράφεται αυτόματα και μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό φάκελο, ο οποίος φτάνει απευθείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στη συνέχεια στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο «να γλιτώσεις» επειδή δεν σε σταμάτησε η Τροχαία επιτόπου, αφού το πρόστιμο θα αποστέλλεται στο σπίτι ή θα αναρτάται στο ηλεκτρονικό προφίλ του κατόχου. Σύντομα θα λαμβάνει και SMS
