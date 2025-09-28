Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Δεν προσγειώθηκαν τέσσερις πτήσεις
Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο καθώς είναι άγνωστο πότε θα ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων
Προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, καθώς τέσσερις πτήσεις δεν κατόρθωσαν να προσγειωθούν, με αποτέλεσμα εκατοντάδες επιβάτες να μείνουν επί ώρες καθηλωμένοι στις αίθουσες αναμονής.
Σύμφωνα με το kefaloniapress.gr, τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν σήμερα Κυριακή, με αποτέλεσμα δεκάδες επιβάτες που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το νησί, να έχουν γεμίσει τον χώρο του αεροδρομίου.
Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο πότε θα ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων.
