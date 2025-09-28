Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Δεν προσγειώθηκαν τέσσερις πτήσεις
Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Δεν προσγειώθηκαν τέσσερις πτήσεις

Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο καθώς είναι άγνωστο πότε θα ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων

Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Δεν προσγειώθηκαν τέσσερις πτήσεις
Προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, καθώς τέσσερις πτήσεις δεν κατόρθωσαν να προσγειωθούν, με αποτέλεσμα εκατοντάδες επιβάτες να μείνουν επί ώρες καθηλωμένοι στις αίθουσες αναμονής.

Σύμφωνα με το kefaloniapress.gr, τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν σήμερα Κυριακή, με αποτέλεσμα δεκάδες επιβάτες που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το νησί, να έχουν γεμίσει τον χώρο του αεροδρομίου.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο πότε θα ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων.

Δείτε φωτογραφίες από το kefaloniapress.gr

kefalonia__6_
kefalonia__5_
kefalonia__3_
kefalonia__4_
kefalonia__2_
kefalonia__1_

