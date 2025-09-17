Ρομά που παρίστανε την ανάπηρη σηκώθηκε όρθια και χτύπησε δημοσιογράφο όταν την κατάλαβε, δείτε βίντεο
Στην περιοχή βρισκόταν και άλλη γυναίκα που πέταξε το καρότσι προκειμένου να έχει τον χώρο να επιτεθεί στο συνεργείο και στον δημοσιογράφο
Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Κηφισιά όταν τηλεοπτικό συνεργείο του Star δέχθηκε επίθεση από μία γυναίκα Ρομά που, όπως ανέφερε ο σταθμός, παρουσιαζόταν ως ανάπηρη προκειμένου να ζητήσει ελεημοσύνη.
Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε εμπορική περιοχή της Κηφισιάς, όπου ο ρεπόρτερ Βαγγέλης Γκούμας με τους συνεργάτες του είχαν καταγράψει τη συμπεριφορά της γυναίκας και φέρονται να αποκάλυψαν ότι υποδύονταν την άπορη και ανήμπορη.
Μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε την κάμερα του Star, σηκώθηκε ξαφνικά και επιχείρησε να απομακρυνθεί, οπότε ο ρεπόρτερ τη ρώτησε: «Κυρία, περπατάτε τώρα; Πριν από λίγο δεν μπορούσατε να κουνηθείτε».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τότε η γυναίκα γύρισε και χτύπησε στο κεφάλι τον δημοσιογράφο με το πλακάτ που έγραφε «βοηθήστε με». Λίγο πριν είχε εμφανιστεί στο πεζοδρόμιο ως ανάπηρη, απευθυνόμενη κυρίως σε περαστικές γυναίκες και δηλώνοντας με τρεμάμενη φωνή ότι δεν μπορούσε να σταθεί και ότι πεινούσε.
Όταν οι κάμερες συνέχισαν να την καταγράφουν και ο Γκούμας της απηύθυνε την ερώτηση «γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο;», η γυναίκα του είπε: «Ρε τράβα στο διάολο τώρα! Ρε φύγε, μην σηκωθώ πάνω και σου κοπανήσω καμία!»
Στην περιοχή βρισκόταν και άλλη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με το υλικό, είχε αφήσει ένα παιδί κοντά σε κατάστημα καλλυντικών και επίσης ζητούσε χρήματα. Στο βίντεο διακρίνεται ότι πέταξε το καρότσι προκειμένου να έχει τον χώρο να επιτεθεί στο συνεργείο και στον δημοσιογράφο.
Στη συνέχεια απευθύνθηκε στον ρεπόρτερ λέγοντας: «Θα πάρω πέτρα και θα στην πετάξω, γιατί δεν φεύγετε από εδώ, φύγετε», και έσφιξε στα χέρια της μία πέτρα με την οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, απείλησε τον εικονολήπτη του Star. Στο βίντεο ακούγεται να του λέει επίσης: «Γιατί τραβάς, εσύ; γιατί τραβάς;»
