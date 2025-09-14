Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Νομοθετικό πλαίσιο για την αποφυγή καταχρηστικών συμπεριφορών εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων ζητούν οι δικηγόροι
Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας προτίθεται να στείλει επιστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος για να ασκήσει τις εποπτικές της αρμοδιότητες
«Καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων» καταδικάζει η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ανακοινώνοντας πως μεταξύ άλλων προτίθεται να αποστείλει επιστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να ασκήσει τις εποπτικές της αρμοδιότητες.
Ακόμη, η Ολομέλεια προτίθεται, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη χθεσινή συνεδρίασή της στον Πύργο Ηλείας, να αποστείλει επιστολή στα αρμόδια υπουργεία με αίτημα την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας και τη θέσπιση αυστηρών διοικητικών κυρώσεων, για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών και πρακτικών στο μέλλον.
«Η Ολομέλεια έχει, κατ’ επανάληψη, επισημάνει καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, οι οποίες συνεχίζονται και φαλκιδεύουν τα δικαιώματα των ευάλωτων δανειοληπτών και θέτουν σε κίνδυνο απώλειας την περιουσίας τους.
Οι καταχρηστικές αυτές συμπεριφορές και πρακτικές αφορούν ιδίως στη διενέργεια πράξεων εκτέλεσης κατά οφειλετών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3896/2010, σε ρυθμισμένα ή ακόμη κι εξοφλημένα δάνεια, στη μη απάντηση ή στη μη έγκαιρη απάντηση σε αιτήματα, στην περιορισμένη χρονική ισχύ των πληρεξουσίων των δικηγόρων των οφειλετών αλλά και στην απαξιωτική αντιμετώπιση δικηγόρων και οφειλετών. Η Ολομέλεια εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της σε αυτές τις συμπεριφορές και πρακτικές, οι οποίες δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές σε μία ευνομούμενη Πολιτεία.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ολομέλεια αποφάσισε:
- Να αποστείλει επιστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι η εποπτεύουσα αρχή, με την οποία θα γνωστοποιεί τις καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Εταιρειών αυτών και θα της ζητά να ασκήσει τις εποπτικές της αρμοδιότητες, ως οφείλει.
- Να αποστείλει επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία, με αίτημα την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, με τη θέσπιση αυστηρών διοικητικών κυρώσεων, για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών και πρακτικών στο μέλλον.
- Να διοργανώσει Συνέντευξη Τύπου για να αναδείξει τη διάσταση του προβλήματος, που διαταράσσει την κοινωνική συνοχή και οδηγεί σε απελπισία χιλιάδες ευάλωτους οικονομικά συμπολίτες μας. Σε περίπτωση δε, που οι Εταιρείες αυτές συνεχίσουν τις καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές τους και δεν ληφθούν από την Πολιτεία λυσιτελή μέτρα για την αντιμετώπισή τους, η Ολομέλεια αποφάσισε να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας τη στοχευμένη αποχή των μελών τους από την έκδοση διαταγών πληρωμής».
