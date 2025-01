Δήμος Θεσσαλονίκης: Κορυφαία διάκριση ως «Smart City of the Year»

Oι κ.κ. Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος, Αντιδήμαρχος Διοικητικής Αναδιάρθρωσης, Οργάνωσης, Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (δεξιά), και Χαράλαμπος Χατζής, Διευθυντής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (αριστερά)

Κλείσιμο

Σημαντική αναγνώριση απέσπασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα Best City Awards, κατακτώντας κορυφαίες διακρίσεις στην κατηγορία "Smart City of the Year". Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απέσπασε τααπό κάθε άλλο δήμο της χώρας.Εκτός από το πρώτο βραβείο "Smart City of the Year", που αναγνωρίζει συνολικά τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου, η Θεσσαλονίκη κατέκτησε- Για το «e-Πολίτης», που επιτρέπει σε πολίτες και επιχειρήσεις να συνδέονται μέσω των κωδικών taxisnet (έργο Ο.Π.Σ.Ε.Π.).- Για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης, που περιλαμβάνει ηλεκτρονικές πληρωμές δημοτών.Τα βραβεία στον Δήμο Θεσσαλονίκης έρχονται με τη συνεργασία του με τη NEUROPUBLIC και μάλιστα μόλις λίγους μήνες μετά την εφαρμογή των δύο σημαντικών έργων τα οποία υλοποίησε η NEUROPUBLIC: του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εξυπηρέτησης του Πολίτη – Ο.Π.Σ.Ε.Π.» και του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών – Ο.Π.Σ.Ο.Υ.».Τα δύο αυτά έργα ενσωματώνουν ένα κοινό όραμα: την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου προς πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και την απλοποίηση διαδικασιών, ως ένα καταλυτικό βήμα προς την Ψηφιακή Μετάβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα μας.Εκφράζοντας την ικανοποίησή του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης συνεχάρη την Αντιδημαρχία Ψηφιακής Πολιτικής και τα στελέχη του Δήμου για την αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού. «Ακολουθούμε έναν οδικό χάρτη που ξεκλειδώνει τις νέες τεχνολογίες και τις μετατρέπει σε σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης» τόνισε.Τον Δήμο εκπροσώπησε στην τελετή βράβευσης ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της διάκρισης: «Αποτελεί χαρά και τιμή για το Δήμο Θεσσαλονίκης, η απονομή της κορυφαίας διάκρισης στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μια βράβευση που αναγνωρίζει την προσπάθεια που καταβάλλουμε για την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης, σε “έξυπνη πόλη”. Ο εκσυγχρονισμός, τόσο της εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών όσο και των εφαρμογών που αφορούν του πολίτες, αποτελούσε προτεραιότητα για τον Δήμαρχο, δεν έχουμε αποκλίνει ούτε μέρα από τον σχεδιασμό μας για να φτάσουμε στην επίτευξη του στόχου μας. Θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, για να απλουστεύσουμε τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου και να κάνουμε ευκολότερη την καθημερινότητα των πολιτών».Τη χαρά και την υπερηφάνειά του για τη συνεργασία με τον Δήμο εξέφρασε ο Γιάννης Μαυρουδής, Managing Director της NEUROPUBLIC. «Η διάκριση αυτή επισφραγίζει τις καινοτόμες πρωτοβουλίες του Δήμου στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας» δήλωσε, τονίζοντας τη σημασία της συνέργειας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη δημιουργία έξυπνων και βιώσιμων λύσεων. « Συγχαρητήρια στον Δήμο Θεσσαλονίκης και ξεχωριστά σε όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή τη σημαντική επιτυχία».