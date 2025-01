Σε τροχιά ανάπτυξης η «Study in Greece», για την προσέλκυση ξένων φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια

Στην καρδιά της προσπάθειας για τη διεθνοποίηση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης και την καλλιέργεια της εξωστρέφειας των πανεπιστημίων, βρίσκεται ο εθνικός οργανισμός Study in Greece (SiG).

Η ιδέα για τη δημιουργία της SiG ξεκίνησε το 2015, όταν ο Καθηγητής Χρήστος Μιχαλακέλης ανέλαβε εθελοντικά την σχετική πρωτοβουλία. Το 2020, η δράση αυτή επισημοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. Ωστόσο, η πραγματική τομή έγινε το 2023, όταν τα 24 ελληνικά πανεπιστήμια υπέγραψαν τη σύσταση της εταιρείας Study in Greece, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για έναν ενιαίο και συντονισμένο φορέα διεθνοποίησης.

Από τότε, η SiG ως φορέας διεθνοποίησης των ΑΕΙ, έχει εισέλθει επίσημα στον πυρήνα της εθνικής στρατηγικής για την εκπαίδευση ενώ απώτερος στόχος της είναι η Ελλάδα να κατακτήσει τη δική της, σημαίνουσα θέση στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Επισημαίνεται ότι η Study in Greece (SiG) έχει την αιγίδα τεσσάρων ελληνικών υπουργείων: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υπουργείο Εξωτερικών , Υπουργείο Πολιτισμού και Υπουργείο Τουρισμού αλλά και τη γενικότερη στήριξη του ελληνικού κράτους.

«Η διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων δεν περιορίζεται πλέον στις ερευνητικές συνεργασίες και τα προγράμματα Erasmus. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη διαδικασία που περιλαμβάνει τη δημιουργία διεθνών προγραμμάτων σπουδών, την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό και τη στρατηγική προώθηση της Ελλάδας ως εκπαιδευτικού προορισμού», εξηγεί ο δρ Θεόδωρος Παπαϊωάννου, Γενικός Διευθυντής της Study in Greece.

Αναφοριά με τη σημασία της διεθνοποίησης των πανεπιστημίων, επισημαίνεται ότι πέρα από την ενίσχυση του κύρους των ελληνικών πανεπιστημίων, η προσέλκυση διεθνών φοιτητών προσφέρει πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία, την κοινωνία αλλά και τη διπλωματία. Απαιτείται, ωστόσο, ένα συντεταγμένο σχέδιο. Σύμφωνα με τον κ.Παπαϊωάννου, «η SiG, δεν είναι απλώς μια ιδιωτική πρωτοβουλία ή μια αποσπασματική προσπάθεια, αλλά μια συνολική στρατηγική που βασίζεται σε διεθνή πρότυπα. Ο στόχος είναι η Ελλάδα να καταστεί ένας κόμβος διεθνών σπουδών, με προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς».

Το έργο της Study in Greece

Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της SiG, ήταν η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου ψηφιακού οικοσυστήματος, αποτελούμενο από μια σειρά ψηφιακών πλατφορμών, όπου παρέχεται πλήρης υποστήριξη της διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, διευκολύνεται η δικτύωση και ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ ελληνικών και διεθνών πανεπιστημίων, διδασκόντων και ερευνητών.

Η ηλεκτρονική πύλη εισόδου για όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα περιλαμβάνει όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα προγράμματα σπουδών τους - ελληνικά και αγγλόφωνα - καθώς και πλατφόρμες για αιτήσεις, υποτροφίες ή στέγαση, μεταξύ άλλων. Μέσω αυτής της ψηφιακής παρουσίας, τα ελληνικά πανεπιστήμια αποκτούν ενιαία ταυτότητα και προωθούνται σε διεθνές επίπεδο.



Σε ό,τι αφορά στη διεθνή παρουσία του φορέα, αξίζει να αναφερθεί ότι η SiG συμμετέχει σε κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις, όπως οι NAFSA (National Association of Foreign Student Affairs – Association of International Educators) και EAIE (European Association of International Education), εκπροσωπώντας κεντρικά τα ΑΕΙ της χώρας μας. Το 2024, συμμετείχαν για πρώτη φορά οι εκπρόσωποι εννέα ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων στη NAFSA και δώδεκα στην EAIE.

Στρατηγικό στόχο, αποτελούν τα Βαλκάνια. «Στο πλαίσιο της διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων με στόχο την προσέλκυση φοιτητών, η SiG θα πραγματοποιήσει ένα roadshow στις αρχές Μαϊου σε Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία», ενημερώνει ο κ.Παπαϊωάννου, διευκρινίζοντας πως γίνεται συντονισμός των ελληνικών πανεπιστημίων για να τελεσφορήσει το συγκεκριμένο event».

Οι στρατηγικές συνεργασίες

Στο πλαίσιο των διεθνών και στρατηγικών συνεργασιών, η SiG επενδύει στη συνέχιση των υπαρχουσών: US-Greece Pharos, UK-Greece SPE, China ενώ δρομολογεί και την ανάπτυξη νέων: Unitalia (Ιταλία), IFG (Γαλλία), DAAD (Γερμανία), Ινδία, Ταϊβάν.

Επίσης, διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις, περιοδείες και παρουσιάσεις σε συνεργασία με τις Ελληνικές διπλωματικές αρχές, τις Πρεσβείες και τα Προξενεία στο εξωτερικό, καθώς και τις ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα. Σχεδιάζει και συντονίζει παγκόσμιες εκστρατείες για τη διεθνή προβολή και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ελληνικά ΑΕΙ. Εκτός των προαναφερθέντων, η Study in Greece διευρύνει διαρκώς το διεθνές δίκτυο συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών ή πολιτιστικών οργανισμών, μέσω της σύναψης νέων συμφωνιών και μνημονίων συνεργασίας.

Υπηρεσίες συμβουλευτικής και δικτύωση

Με στόχο τη διαμόρφωση στρατηγικών διεθνοποίησης, η SiG παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα πανεπιστήμια. Μέσω εξειδικευμένων webinars και αναλύσεων, καθοδηγεί τα ιδρύματα στη δημιουργία διεθνών προγραμμάτων και την προώθησή τους σε στοχευμένες αγορές. Καταγράφει τις διεθνείς τάσεις σε γνωστικά αντικείμενα και τη φοιτητική κινητικότητα και πραγματοποιεί στοχευμένη προώθηση προγραμμάτων και προσέλκυση φοιτητών. Ένα σημαντικό βήμα, είναι η ανάπτυξη "welcome offices" στα πανεπιστήμια, τα οποία θα παρέχουν υποστήριξη στους διεθνείς φοιτητές από τη στιγμή της άφιξής τους.

Σημειωτέον, εφόσον προχωρήσουν σε δράσεις διεθνοποίησης, τα πανεπιστήμια έχουν το κίνητρο της επιπλέον χρηματοδότησης, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης.

Όπως τονίζει ο κ.Παπαϊωάννου, «η διεθνοποίηση είναι ολόκληρη επιστήμη – απαιτεί έρευνα, γνώση των τάσεων της διεθνούς αγοράς καθώς και της ζήτησης σε γνωστικά αντικείμενα, market analysis, expert analysis…».

Ωστόσο, η διεθνοποίηση των πανεπιστημίων δεν ξεκίνησε τώρα – ανέκαθεν, έκαναν έρευνα τα πανεπιστήμια, καλλιεργούσαν σχέσεις με καθηγητές του εξωτερικού ενώ τρέχουν προγράμματα Erasmus. «Δεν ήρθε η Study in Greece να ‘επιβάλει’ τη διεθνοποίηση», επισημαίνει ο ίδιος, εξηγώντας ότι «η διεθνοποίηση γίνεται πλέον συντεταγμένα και στρατηγικά, προκειμένου να προσελκύσουμε διεθνείς φοιτητές στην Ελλάδα. Προτεραιότητά μας είναι να καταστεί η Ελλάδα διεθνής κόμβος σπουδών. Η αλήθεια είναι πως η διεθνοποίηση δεν ήταν στο DNA των Ιδρυμάτων εξαρχής, τώρα τα πανεπιστήμια αλλάζουν κουλτούρα, αναπτύσσοντας σταδιακά μία στρατηγική διεθνοποίησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα – εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι πολύ δυναμικά κινούνται και τα πανεπιστήμια της περιφέρειας, για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει ήδη δύο προπτυχιακά προγράμματα στα αγγλικά, με βάση τη δυνατότητα που έδωσε στα πανεπιστήμια ο νέος νόμος για τη δημιουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με δίδακτρα». Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι το υπουργείο Παιδείας συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια των πανεπιστημίων για διεθνοποίηση, τόσο μέσω της παροχής χρηματοδοτικών εργαλείων για τη δημιουργία διεθνών προγραμμάτων, όσο και μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, που επιτρέπουν στα Ιδρύματα να γίνονται πιο ευέλικτα και δυναμικά και να αναπτύσσουν έναν ολοένα πιο σύγχρονο τρόπο λειτουργίας, στοιχείο αναγκαίο για τη διεθνοποίησή τους.

Ο ελληνικός πολιτισμός ως ‘διαβατήριο’ για τη διεθνοποίηση

Στους στόχους της SiG συγκαταλέγεται η προώθηση της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Για το σκοπό αυτό, διοργανώνει μαθήματα μικρής διάρκειας (short term) που συνδυάζουν ακαδημαϊκά μαθήματα με πολιτιστικές δραστηριότητες, προσφέροντας στους διεθνείς συμμετέχοντες την ευκαιρία να εντρυφήσουν στην ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Αποτελεί, επίσης, σημείο αναφοράς για τους Έλληνες της διασποράς, που θέλουν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες για σπουδές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, να ανακαλύψουν τον ελληνικό πολιτισμό και να συνδεθούν με τις ρίζες τους.

Προκλήσεις και προοπτικές

Ο δρόμος προς τη διεθνοποίηση, μόνο εύκολος δεν είναι για τα ελληνικά πανεπιστήμια καθώς οι προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν είναι σημαντικές. Πάγιο αίτημα των πανεπιστημίων είναι η ενίσχυση με διοικητικό προσωπικό, με την υποστελέχωση να αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα ενώ καταγράφεται και η έλλειψη εμπειρίας από την πλευρά τους για τη διαχείριση διεθνών αιτήσεων και προγραμμάτων. Επιπλέον, η δημιουργία αγγλόφωνων προγραμμάτων παραμένει δύσκολη, καθώς απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και σημαντική προσαρμογή στις εσωτερικές δομές των πανεπιστημίων.

Καθοριστικής σημασίας για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της SiG αποτελεί η μόνιμη και σταθερή χρηματοδότηση του έργου της προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του φορέα καθώς και η ενίσχυση των δυνατοτήτων των πανεπιστημίων για την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό. «Αξίζει να σημειωθεί, ότι η χρηματοδότηση του φορέα – μεταξύ άλλων - θα επιτρέπει στα πανεπιστήμια να συμμετέχουν, κάθε χρόνο, δωρεάν στο περίπτερο της Ελλάδας στις διεθνείς εκθέσεις», με τον κ. Παπαϊωάννου να δηλώνει αισιόδοξος ότι θα βρεθεί λύση στο θεμελιώδες ζήτημα της βιωσιμότητας του οργανισμού, εφόσον η διεθνοποίηση αποτελεί προτεραιότητα τόσο του κράτους, όσο και των πανεπιστημίων.

Με περίπου 160.000 επισκέπτες ετησίως στον ιστότοπο της SiG, εκ των οποίων 3.000-4.000 ζητούν περαιτέρω πληροφορίες, γίνεται σαφές ότι η διεθνής προβολή έχει ήδη αρχίσει να φέρνει θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, για να εδραιωθεί η Ελλάδα ως διεθνής εκπαιδευτικός προορισμός, απαιτείται συνεχής επένδυση στις υποδομές και τις υπηρεσίες διεθνοποίησης.