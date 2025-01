The People’s Trust: Οκτώ χρόνια στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις

Κλείσιμο

Με εντυπωσιακή ανταπόκριση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» το Networking Event του κοινωφελούς οργανισμού. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επιχειρηματίες από την Αθήνα που έχουν λάβει υποστήριξη στα οκτώ χρόνια λειτουργίας του οργανισμού. Το Networking Event αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία για τους ωφελούμενους να έρθουν σε επαφή με άλλους επιχειρηματίες του ίδιου ή διαφορετικού κλάδου, να μοιραστούν εμπειρίες, να διερευνήσουν πιθανές συνέργειες και να συζητήσουν με τους μέντορες του οργανισμού, οι οποίοι ήταν παρόντες στη βραδιά.To Networking Event αποτύπωσε τη δυναμική του έργου του The People’s Trust, το οποίο εδώ και οκτώ χρόνια έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια μεγάλη επιχειρηματική κοινότητα-οικογένεια αποτελούμενη από 669 μικρές επιχειρήσεις, στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα . Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν δημιουργήσει, με τη σειρά τους, περισσότερες από 1.758 νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας δραστικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας.Οι 745 επιχειρηματίες του οργανισμού είναι σε ποσοστό 47% γυναίκες, αποδεικνύοντας ότι το The People’s Trust ενισχύει έμπρακτα και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Ο μικρότερος ωφελούμενος είναι μόλις 20 ετών, ενώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις μεγαλύτερων σε ηλικία επιχειρηματιών, ακόμα και στην έκτη δεκαετία της ζωής τους, που κράτησαν ζωντανό το επιχειρηματικό τους δαιμόνιο. Αξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως το ποσοστό βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του κοινωφελούς οργανισμού αγγίζει το 90%.Στις μέρες μας ο κόσμος έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ οργανισμούς με υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο που ενισχύουν την απασχόληση και αναδεικνύουν νέους, φιλόδοξους επιχειρηματίες. Το Κοινωφελές Ιδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης μέσω του The People’s Trust -στον οποίο είναι αποκλειστικός χρηματοδότης- έχει δώσει την ευκαιρία σε εκατοντάδες ανθρώπους να ξεκινήσουν το επιχειρηματικό τους ταξίδι και να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.Οπως δήλωσε η πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, κυρία Εύη Λαζού-Λασκαρίδη, στη διάρκεια του Networking Event, «πέρα από την οικονομική αρωγή, τις υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και τις δυνατότητες δικτύωσης, δείχνουμε προσωπικό ενδιαφέρον για καθεμία και καθέναν από τους ωφελούμενους του οργανισμού μας. Βλέπουμε πέρα από τους προϋπολογισμούς και τα οικονομικά στοιχεία, εστιάζοντας στον άνθρωπο, στα όνειρα και στις ιστορίες του. Η υποστήριξή μας δεν είναι απλώς οικονομική αλλά και προσωπική σε όσες και όσους θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους και αναζητούν μια πρώτη ή, κάποτε, μια δεύτερη ευκαιρία για να το κάνουν».Από το 2016, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του, μια δύσκολη χρονιά για την οικονομία της Ελλάδας , το The People’s Trust είχε θέσει έναν μεγάλο στόχο: τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της στήριξης της μικροεπιχειρηματικότητας. Να βοηθήσει, δηλαδή, επιχειρηματίες να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.Στην αρχή του όλου εγχειρήματος, πριν από 8 χρόνια, οι άνθρωποι του οργανισμού είχαν εντοπίσει το μεγάλο κενό που υπήρχε στην αγορά, όσον αφορά τη στήριξη των μικρών επιχειρηματιών, των ανθρώπων που ήθελαν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, αλλά δεν είχαν πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης. Και απ’ όσο φάνηκε η προσπάθεια να καλυφθεί αυτό το κενό καταφέρνει να αποδίδει επιχειρηματικούς καρπούς μέχρι και σήμερα.Στην «οικογένεια» των 669 επιχειρήσεων του The People’s Trust ανήκουν μικρές επιχειρήσεις που βασίζονται σε καινοτόμες ιδέες και πολλές άλλες που δραστηριοποιούνται σε πιο παραγωγικούς τομείς της αγοράς - από start-ups και μικρά digital agencies έως καφετέριες εστιατόρια , pet shop και από σχεδιασμό κοσμημάτων/ρούχων και εργαστήρια κεραμικής μέχρι μικρά παντοπωλεία, σχολές χορού, υπηρεσίες διδασκαλίας κ.ά. Μάλιστα, μεταξύ των επιχειρήσεων που βρίσκονται στην ίδια συνοικία ή γειτονιά δημιουργείται ένας ιδιαίτερος δεσμός «αδελφών επιχειρήσεων», γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τις συνέργειες, τις από κοινού συστάσεις και την αλληλοϋποστήριξη.Το The People’s Trust λειτουργεί με δύο σημαντικά «εργαλεία». Αφενός με οικονομική υποστήριξη, παρέχοντας αρωγή μέχρι το ποσό των €15.000, χωρίς καμία συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των ωφελούμενων, σε νέες, βιώσιμες επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να βρουν άλλες πηγές χρηματοδότησης και, αφετέρου, με υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης, προσφέροντας συμβουλευτική καθοδήγηση, ικανή να δώσει μια πρώτη ανακούφιση στο δύσκολο μονοπάτι του επιχειρείν.Στο έργο του οργανισμού συμβάλλουν και οι μέντορές του, πρόσωπα με σημαντική πείρα από διάφορους κλάδους και κοινό στοιχείο τη διάθεση προσφοράς. Μέχρι σήμερα, η οικογένεια Αθανασίου Λασκαρίδη έχει υποστηρίξει το κοινωφελές έργο του The People’s Trust με συνολική δωρεά μεγαλύτερη των 7,2 εκατ. ευρώ.