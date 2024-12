ΕΚΠΑ: Η πραγματικότητα για την κατάταξη του Πανεπιστημίου στην Έκθεσης της ΕΘΑΑΕ

Κλείσιμο

Είναι γνωστό ότι τα δημόσια Πανεπιστήμια διαθέτουν υψηλό κύρος και ποιότητα σπουδών, με την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών να αξιολογεί θετικά τηστην χώρα μας (δημοσκόπηση ALCO, Φεβρουάριος 2024), με ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από τις άλλες βαθμίδες της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης.Το ΕΚΠΑ απάντησε σήμερα σε δημοσίευμα εφημερίδας (Πέμπτη 19/12/2024) που όπως λέει «προσπάθησε ανεπιτυχώς να παρουσιάσει τη θέση των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων στις παγκόσμιες κατατάξειςχρησιμοποιώντας αποσπασματικά στοιχεία της Έκθεσης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για. Ο συντάκτης του άρθρου επιχειρεί να πείσει ότι τα ελληνικά Πανεπιστήμια «κατρακυλούν» στις διεθνείς κατατάξεις, παρότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.Η έκθεση της ΕΘΑΑΕ παρουσιάστηκε, για άγνωστους λόγους, αποσπασματικά στο συγκεκριμένο άρθρο, πριν από την παρουσίαση της στα Πανεπιστήμια, γεγονός που συντέλεσε στην ανεπιτυχή παρουσίαση του θέματος στην συγκεκριμένη έγκριτη εφημερίδα. Επιπροσθέτως, το άρθρο δίνει την εικόνα ότι αφορά τη σημερινή κατάταξη των Πανεπιστημίων, παρότι αναφέρεται σε στοιχεία του 2023, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα, καθώς έχουν αλλάξει το 2024.Προβληματίζει ιδιαίτερα η σκοπιμότητα παρουσίασης αποσπασματικών και παρωχημένων δεδομένων προηγούμενων ετών για κατατάξεις των δημόσιων Πανεπιστημίων, ειδικά όταν αυτή πραγματοποιείται μία χρονιά που εκκινεί η διαδικασία ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων στη χώρα μας.Παρότι τοεμφανίζεται πρώτο σε όλες τις κατατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου, στο βαθμό που το αφορά, και για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την αποκατάσταση της πραγματικότητας, παραθέτει στοιχεία και διευκρινήσεις, και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε έχει απορίες σχετικά με τις κατατάξεις και τα κριτήριά τους αλλά και για τη θέση του Πανεπιστημίου Αθηνών σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα, στο εν λόγω άρθρο εντοπίζονται τα εξής:Ο συντάκτης επικαλούμενος την Έκθεση της ΕΘΑΑΕ (η οποία παρουσιάστηκε αποσπασματικά στο συγκεκριμένο άρθρο πριν παρουσιασθεί στα Πανεπιστήμια), αναφέρεται σε στοιχεία κατατάξεων του 2023, αγνοώντας ότι όλες οι παγκόσμιες κατατάξεις έχουν από καιρό δημοσιεύσει αποτελέσματα για το έτος 2024 με προβλέψεις και για το 2025. Στα περισσότερα εξ αυτών παρατηρείται άνοδος και βελτίωση της θέσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων Πανεπιστημίων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Κατάταξης NTU Ranking, εμφανίζεται σύμφωνα με τον συντάκτη, πτώση του ΕΚΠΑ στην θέση 211 παγκοσμίως για το 2023, ενώ αντιθέτως στην εν λόγω κατάταξη, η οποία δημοσίευσε αποτελέσματα πρόσφατα και συγκεκριμένα την 1/9/2024 το ΕΚΠΑ ανέβηκε στην 199η θέση παγκοσμίως, όντας το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο που σπάει το φράγμα των top 200 Πανεπιστημίων σε μία από τις επτά διεθνώς αναγνωρισμένες και ευρύτατα αποδεκτές γενικές παγκόσμιες κατατάξεις συνολικής πολυκριτηριακής αξιολόγησης (ARWU, QS, THE, CWUR, USNEWS, Webometrics, PRSPWU).Το συγκεκριμένο σημείο οφείλει να προβληματίσει και την ΕΘΑΑΕ, η οποία κατά πάγια πρακτική ανακοινώνει τις εκθέσεις της χρησιμοποιώντας κατατάξεις προηγούμενου έτους, παρότι είναι διαθέσιμα όλα τα επίκαιρα στοιχεία των κατατάξεων του τρέχοντος έτους.Ο συντάκτης του άρθρου επιλέγει να προβάλει κατατάξεις στις οποίες ορισμένα Πανεπιστήμια υφίστανται μικρή υποχώρηση το έτος 2023 σε σχέση με το 2022, και επιδεικτικά αγνοεί σημαντικότατες και ευρέως αποδεκτές κατατάξεις στις οποίες το ΕΚΠΑ όχι μόνο εμφανίζει βελτίωση θέσης αλλά σημαντική διάκριση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ιδιαίτερα αξιόπιστη κατάταξη QS World University Ranking. Με βάση τα αποτελέσματα της κατάταξης για το 2024-2025, απονεμήθηκε στο ΕΚΠΑ ειδική διάκριση (Certificate of Recognition) στην κατηγορία του πλέον βελτιωμένου Πανεπιστημίου στην Ευρώπη (Most Improved – Europe award category). Η εν λόγω διάκριση είναι αποτέλεσμα της πολύ μεγάλης ανόδου του Ιδρύματος στην εν λόγω κατάταξη κατά περίπου 300 θέσεις (από 651-700 το 2020-2021, στην 393η θέση στον κόσμο το 2024-2025).Θα αναρωτηθεί εύλογα το αναγνωστικό κοινό πως είναι δυνατόν να «κατρακυλούν» στις κατατάξεις τα δημόσια Πανεπιστήμια και μεταξύ αυτών και το “Most Improved” Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών!. Και το ερώτημα θα γίνει ακόμη πιο έντονο όταν θα διαπιστώσει ότι στην ανάλυση του αρθρογράφου απουσιάζει πλήρως η αναφορά στην πολύ σημαντική παγκόσμια κατάταξη «Best Global University Ranking» του ειδησεογραφικού οργανισμού “US News” των Η.Π.Α.. Πρόκειται για μία από τις επτά πιο σημαντικές κατατάξεις παγκοσμίως στην οποία το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στη 215η θέση μεταξύ των 2250 Πανεπιστημίων που συμπεριλήφθηκαν στη φετινή κατάταξη του 2024, ανεβαίνοντας 35 θέσεις σε σχέση με την περσινή του 2023, επιτυγχάνοντας την υψηλότερη θέση που έχει πετύχει ελληνικό πανεπιστήμιο στα δέκα χρόνια που δημοσιεύεται η εν λόγω κατάταξη.Ενώ στην Έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), γίνεται εκτενής αναφορά στην επίδοση των ελληνικών πανεπιστημίων στις «θεματικές» παγκόσμιες κατατάξεις, δηλαδή κατατάξεις σε εξειδικευμένα πεδία επιστημονικές περιοχές και αντικείμενα (σελ 74-75 και 183-202 ), ο συντάκτης του δημοσιεύματος αγνοεί επιδεικτικά τα αποτελέσματά τους, στα οποία τόσο το ΕΚΠΑ όσο και άλλα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα εμφανίζουν το έτος 2023 σημαντικές επιτυχίες. Επί παραδείγματι στο πλαίσιο της Κατάταξης «QS (Quacquarelli Symonds) Ranking by Subject» το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 51-90 παγκοσμίως στο αντικείμενο «Κλασσικές Σπουδές και Αρχαία Ιστορία» ενώ το 2024, την αμέσως επόμενη χρονιά, θα βρεθεί στις θέσεις 51-100 για τα αντικείμενα «Κλασσικές Σπουδές και Αρχαία Ιστορία» και «Οδοντιατρική». Επίσης στην θεματική κατάταξη της Σανγκάης «ARWU» το ΕΚΠΑ κατατάσσεται στις θέσεις 76-100 στη θεματική περιοχή της Οδοντιατρικής και Στοματικής Υγιεινής και της Κλινικής Ιατρικής.Υφίστανται και ανακοινώνονται από έγκυρους οργανισμούς την τελευταία πενταετία νέες εξειδικευμένες κατατάξεις οι οποίες αναδεικνύουν σημαντικές πτυχές της επίδρασης των Πανεπιστημίων στην Κοινωνία. Για λόγους που δεν γνωρίζουμε η ΕΘΑΑΕ δεν τις συμπεριέλαβε στην έκθεση της για το 2023. Πιο συγκεκριμένα δύο από τις πλέον σημαντικές παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων (THE & QS), έχουν δημιουργήσει ειδικό ranking για την επίδοση των Πανεπιστημίων σε θέματα περιβαλλοντικές διαχείρισης – βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και σε ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, την ισότητα των φύλων, την διαχείριση της καινοτομίας, την ισότητα και τη δίκαιη μεταχείριση στο χώρο του Πανεπιστημίου κ.α. Για παράδειγμα, η κατάταξη «THE University Impact Rankings» της Times Higher Education, προβαίνει σε αξιολόγηση της θέσης των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, με βάση την οικονομική και κοινωνική τους επίδραση, όπως αυτή αποτιμάται σε σχέση με τους δεκαεπτά στόχους βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.Το ΕΚΠΑ στην εν λόγω κατάταξη βρέθηκε για το 2024 στην 6η θέση παγκοσμίως μεταξύ 1681 Πανεπιστημίων και συνολική βαθμολογία 87,8/100, στον Στόχο 4: «Ποιοτική Εκπαίδευση» (SDG 4: Quality Education). Πρόκειται για την καλύτερη θέση που έχει λάβει ποτέ παγκοσμίως ελληνικό ίδρυμα στα Rankings. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά, την χρονιά της «κατρακύλας» σύμφωνα με τον συντάκτη του άρθρου, είχε βρεθεί στην 9η θέση παγκοσμίως μεταξύ 1081 Πανεπιστημίων και συνολική βαθμολογία 75,9/100, στον Στόχο 5: «Ισότητα των Φύλων» (SDG 5: Gender Equality).