ΑΕΙ: Συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού για κοινά μεταπτυχιακά - Πώς θα λειτουργήσουν τα προγράμματα

Για την Ελλάδα, το να προσελκύσει ξένους φοιτητές δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ηαπό υφιστάμενα πανεπιστημιακά τμήματα θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την ενίσχυση της διεθνοποίησης. Ήδη υπάρχουν ορισμένα αγγλόφωνα τμήματα, αλλά απαιτείται επέκταση και αναβάθμιση αυτών με τη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων παγκόσμιας κλάσης.«Ένας ρεαλιστικός στόχος θα ήταν οι Αμερικανοί φοιτητές να έρθουν στην Ελλάδα για κάποια καλά αγγλόφωνα προγράμματα Masters μάλλον παρά για προπτυχιακές σπουδές. Τα συγκεκριμένα ξενόγλωσσα ΠΜΣ πρέπει να λειτουργούν εκ παραλλήλου με τα ελληνόφωνα Master. Θα ήταν ευχής έργον, εάν αυξάνονταν η χρηματοδότηση στα προγράμματα αυτά, όπως και εάν έρχονταν περισσότεροι νέοι επιστήμονες από το εξωτερικό και το εσωτερικό να συνεισφέρουν σ’αυτή την προσπάθεια ως διδάσκοντες».Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας, είναι η προβολή αυτών των προγραμμάτων. «Τα πανεπιστήμια πρέπει να επενδύσουν σε στοχευμένες εκστρατείες διαφήμισης, ώστε να γίνουν γνωστά στο εξωτερικό. Η επιτυχία φέρνει επιτυχία και αν τα προγράμματα αυτά εδραιωθούν, θα προσελκύσουν περισσότερους φοιτητές, οι οποίοι σήμερα επιλέγουν άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Κύπρο», εξηγεί η κ.Τσούνα ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί στο χαμηλό κόστος τέτοιων προγραμμάτων, το οποίο σίγουρα αποτελεί πόλο έλξης για ξένους φοιτητές: «Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικά δίδακτρα, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να προσελκύσει ξένους φοιτητές. Το πρώτο ερώτημα που θέτει ένας φοιτητής δεν είναι πόσο κοστίζει το πρόγραμμα, αλλά πόσο αξίζει το πτυχίο του. Το πτυχίο πρέπει να έχει ισχυρή διεθνή αναγνώριση για να προσελκύσει φοιτητές».Η προσπάθεια για διεθνοποίηση δεν θα πρέπει να παραβλέπει το γεγονός ότι ένας από τους κύριους στόχους, πρέπει να είναι η παραμονή των Ελλήνων φοιτητών στη χώρα. Η φυγή των νέων στο εξωτερικό, το γνωστό «brain drain», είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης Ελλάδας. Η ενίσχυση των πανεπιστημίων, οι καλύτερες υποδομές και η προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι καίρια για να πειστούν οι νέοι να παραμείνουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στη χώρα.Η κρίση στη στέγαση, τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους ξένους φοιτητές, αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα. «Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την κατασκευή νέων εστιών - αυτό, για παράδειγμα, είναι ένας από τους στόχους της πρυτανείας και του Συμβουλίου Ιδρύματος στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ή για τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να σπουδάζουν χωρίς το άγχος της οικονομικής πίεσης που προκύπτει από τα υψηλά ενοίκια», υπογραμμίζει η Καθηγήτρια.Μια ακόμη στρατηγική για την ενίσχυση της διεθνοποίησης, είναι η ενεργή εμπλοκή της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας του εξωτερικού. Έλληνες ακαδημαϊκοί, που διδάσκουν σε πανεπιστήμια διεθνούς κύρους μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των ελληνικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων και στην ενίσχυση των συνεργασιών με ξένα ιδρύματα.Η διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων δεν είναι ένα εγχείρημα, που μπορεί να αποδώσει καρπούς άμεσα. Χρειάζεται ένας χρονικός κύκλος τουλάχιστον δέκα ετών για να αποκτήσει το σύστημα σταθερότητα και να καθιερωθούν τα προγράμματα ως αξιόπιστες επιλογές σε διεθνές επίπεδο. «Σίγουρα, υπάρχουν πράγματα, που πρέπει να διορθωθούν ή να εξαλειφθούν. Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι διακομματικός και μακροπρόθεσμος, καθώς οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις απαιτούν χρόνο και σταθερότητα για να αποδώσουν. Άλλωστε, η μεγαλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε ως χώρα, είναι στην εκπαίδευση», υπογραμμίζει η Καθηγήτρια για να προσθέσει:«Η διεθνοποίηση της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ένα ρεαλιστικό εγχείρημα, αρκεί να γίνουν τα σωστά βήματα. Η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών μισθοδοσίας και έρευνας για τα μέλη ΔΕΠ, η ενίσχυση των υποδομών, η δημιουργία ανταγωνιστικών αγγλόφωνων μεταπτυχιακών προγραμμάτων και η συνεργασία με την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα του εξωτερικού είναι κεντρικά στοιχεία αυτής της προσπάθειας. Με τη σωστή προσέγγιση και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, η Ελλάδα μπορεί να εδραιωθεί ως προορισμός για φοιτητές από όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα θα μπορέσει να κρατήσει ταλαντούχους επιστήμονες εντός της χώρας».Η Βούλα Τσούνα είναι Διακεκριμένη Καθηγήτρια Αρχαίας Φιλοσοφίας (Distinguished Professor A/S) στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας (UCSB). Είναι συγγραφέας πολλών μονογραφιών και πάνω από εκατό άρθρων με αντικείμενο την Αρχαία Φιλοσοφία. Έχει υπηρετήσει τρείς θητείες ως πρόεδρος στο Τμήμα Φιλοσοφίας του πανεπιστημίου της και λάβει πολλαπλές τιμητικές διακρίσεις. Επί του παρόντος είναι πρόεδρος της Society for Ancient Greek Philosophy εταίρος της Fondation Hardt, και εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Παντείου Πανεπιστημίου.Η παιδεία της είναι αμιγώς ευρωπαϊκή καθώς σπούδασε στην Αθήνα, στο Παρίσι και στηΜ. Βρετανία – Καποδιστριακό, Σορβόννη, Κέμπριτζ, αντίστοιχα - ενώ ξεκίνησε την ακαδημαϊκή της διαδρομή από το Πανεπιστήμιο της Νάπολης, στο Instituto per lo studio dei papyri Ercolanesi. Κατόπιν μετανάστευσε για οικογενειακούς λόγους στις ΗΠΑ, όπου και ξεκίνησε την ακαδημαϊκή της σταδιοδρομία, πρώτα ως εταίρος του National Endowment for the Humanities και κατόπιν ως καθηγήτρια στο UCSB.Το, στο οποίο υπηρετεί από τότε, είναι το μεγαλύτερο δημόσιο ερευνητικό σύστημα της Αμερικής. Αποτελείται από 9 πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων, το Berkeley και το UCLA. «Στόχος του πανεπιστημίου, η παροχή υψηλού επιπέδου ερευνητικής εκπαίδευσης αλλά με δίδακτρα πολύ χαμηλότερα, ώστε να είναι προσβάσιμο στο ευρύ κοινό σε σχέση με τα δίδακτρα της Ivy League», διευκρινίζει η ίδια.Διατηρώντας στενούς δεσμούς με την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, η Κ. Τσούνα συμμετέχει ενεργά σε πολλαπλές δραστηριότητες ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων.Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με ελληνικά ιδρύματα, έχει ξεκινήσει συζητήσεις για«Η ιδέα του να έχουν συνεργασία με ελληνικό πανεπιστήμιο, φάνηκε να τους ενθουσιάζει…», αποτυπώνει τις αντιδράσεις των συναδέλφων της όταν τους έγινε η σχετική πρόταση. «Η διαδικασία είναι χρονοβόρα και προϋποθέτει γραφειοκρατία, τόσο στην Αμερική όσο και στην Ελλάδα», τονίζει η κ.Τσούνα, προσθέτοντας ότι το περιεχόμενο της συνεργασίας παραμένει υπό διερεύνηση, είναι όμως αισιόδοξη για το αποτέλεσμα.Όπως λέει, «θα είναι μια εξαιρετική συνεργασία και εμπειρία τόσο για εμάς όσο και για τους φοιτητές μας».